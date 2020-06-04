Европа успешно прошла первый этап ослабления ограничений

Власти Германии, Франции, Италии и Испании очень внимательно следят за ситуацией с пандемией. Повсеместный поэтапный выход из карантина проходит в атмосфере страхов второй волны эпидемии. Пока, к счастью, считают в столицах европейских государств, опасения не оправдываются.

Одним из основных показателей состояния дел с пандемией является количество новых заражений. Власти также мониторят ситуацию в больницах и офисах врачей, потому что активность там может подсказать приближение новой вспышки коронавирусной инфекции еще до того, как будут получены положительные результаты тестирований.

Правительство Ангелы Меркель 3 июня пообещало снять 15 июня ограничения на поездки в европейские страны. Начала же медленный выход из карантина Германия еще 20 апреля с разрешения открыть магазины. 4 мая частично открылись немецкие школы. Еще через два дня, 6 мая, было объявлено об открытии ресторанов и гостиниц.

Все требования социального дистанцирования остаются в силе.

Выход из карантина в ФРГ происходит с разной скоростью. Те земли, где уровень инфицирования ниже среднего по стране, ограничительные меры ослабляют и отменяют раньше и быстрее.

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, в Берлине не ждут быстрого полного восстановления немецкого турбизнеса. Многие меры безопасности сохраняются. Это значит, что желающим отдохнуть этим летом в Германии следует быть готовыми к тому, что такого же отдыха, как до пандемии, не будет.

Во Франции после изменения методики подсчета зафиксировано резкое снижение случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Тенденция снижения количества инфицирований сохраняется. Изменения, внесенные в методику подсчетов, позволяют сделать вывод, что при определении картины в целом не следует полагаться исключительно на количество новых случаев заражения.

Франция начала постепенный выход из карантина 11 мая, открыв магазины и предприятия при условии соблюдения жестких санитарно-гигиенических требований. Властям на местах также разрешили в зависимости от ситуации в их городах и департаментах открыть школы.

Открыты парки и школы с обязательным соблюдением правил социального дистанцирования. 2 июня были отменены ограничения на поездки по стране и возобновлена работа ресторанов и кафе с так называемыми «оранжевыми» зонами – в местах со сравнительно высоким уровнем инфицирования, как, например, в Париже, в ресторанах и кафе пока открыты только террасы.

В субботу откроется для посетителей всемирно известный Версаль с садами, третья во Франции после парижского Диснейленда и Лувра туристическая достопримечательность.

Поклонники здорового образа жизни с нетерпением ждут 22 июня, когда ожидается открытие фитнесс-центров. Возобновление футбольного чемпионата перенесли на конец лета. Что же касается скоплений людей, то на ближайшее будущее разрешено собираться группами не больше 10 человек.

Границы для туристов из Европы предполагается открыть 15 июня. Решение по туристам из других стран Париж оставил за Брюсселем.

В Риме собираются снять последние ограничения, связанные с пандемией COVID-19, до конца июня. С 3 июня отменены ограничения на поездки внутри страны, а границы открыты для европейцев. Причем, те, кто не покидал в последние три месяца континент, не обязаны проходить самоизоляцию.

С 15 июня на Апеннинах вновь заработают театры и кинотеатры.

Италия начала выход из почти двухмесячного карантина 4 мая, разрешив вернуться на работу почти 4 миллионам человек. Кроме этого, итальянцам разрешили покидать дома для прогулок и для того, чтобы что-нибудь купить в расположенных поблизости кафе и ресторанах, работающих на вынос. Большинство магазинов, баров и ресторанов открылись 18 мая со строгим соблюдением правил социального дистанцирования.

31 мая центральное правительство Испании пообещало передать полномочия по ослаблению ограничений 17 региональным администрациям. Первые же шаги по выходу из строгого карантина, объявленного в середине марта, были предприняты 10 мая. Тогда же был разработан и общенациональный план по выходу из карантина. Сейчас королевство находится на второй или третьей стадии (в зависимости от региона) четырехэтапного плана.

Крупнейшие испанские города: Мадрид и Барселона 25 мая вступили во вторую стадию. Ресторанам и кафе разрешили открыть только террасы, причем, наполняемость ограничена 30%. Гостиницы могут работать, но при этом закрыты все места общего пользования. Сейчас в Мадриде и Барселоне работают магазины площадью до 400 м2. Кроме этого, почти по всему побережью Испании открыты пляжи.

С 1 июля отменяется двухнедельная самоизоляция для приезжих из-за границы. Это заявление правительства с радостью встретил испанский турбизнес, доля которого в ВВП королевства составляет почти 12%.