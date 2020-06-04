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Главный экономист ВЭБа дал прогноз ВВП РФ по итогам года

Москва, 04.06.2020

Андрей Клепач – главный экономист ВЭБа – дал прогноз ВВП РФ по итогам 2020 года.

Он напомнил, что нынешний кризис показывает, что экономика России в этом году упадёт по прогнозу Минэкономразвития на 5%. Об этом Андрей рассказал в ходе экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии», передаёт РИА Новости.

«Наш прогноз чуть более позитивный - падение составит меньше 4,5%, – считает Клепач. – Хочу при этом отметить, что по сути каждый процент падения российского ВВП – это и процент падения ВВП Белоруссии»

Как пояснил Клепач, поэтому необходимо укреплять кооперационные связи между РФ и Белоруссией, которые были бы более стабильны, чем колебания, связанные как с внешними шоками, так и с карантинными ограничениями.

Главный экономист ВЭБа отметил, что в этих условиях для благосостояния экономики особую важность приобретает выработка новой модели партнёрства и сотрудничества.

Наша справка

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2020 году упадёт на 5%. При этом в 2021 году рост ВВП составит 2,8%. По оценкам ведомства, ВВП РФ в годовом выражении снизится во втором квартале на 9,5%, в третьем – на 6,3%, в четвертом – на 5,2%.

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