И вирус не помеха

Сегодня в столице создана максимально комфортная атмосфера для развития промышленного и инновационного сектора: город готов оказать административную помощь, дает ряд налоговых преференций и создает необходимые инфраструктурные условия. Во время пандемии бизнес особенно нуждается в поддержке государства. Инвесторы по-прежнему могут рассчитывать на различные льготы от города в рамках действующих мер поддержки.

С нуля и «под ключ»

Речь идет об инвестиционных приоритетных проектах (ИПП), реализация которых началась активно вестись в последние годы. Правительство Москвы присваивает статус ИПП проектам в сфере промышленности, при создании технопарков, объектов культуры и социального назначения, проектам, реализуемым по концессиям и ГЧП. Статус присваивается сроком на 10 лет, однако подтверждать его нужно ежегодно.

Статус инвестиционного приоритетного проекта могут получить компании, вкладывающие определенный размер инвестиций в создание новых производств, а также реорганизующие и модернизирующие действующие производства, чтобы более эффективно использовать территории города и создавать новые высокооплачиваемые рабочие места.

«В столице, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, продолжается реализация инвестпроектов. Инвесторы получают господдержку в том числе посредством присвоения специального статуса инвестиционного приоритетного проекта. Присвоение такого статуса дает инвесторам возможность на четверть снизить общую региональную налоговую нагрузку. Так, на 26% уменьшается региональный налог на прибыль (12,5% вместо 17%), обнуляется ставка налога на имущество, на 99% снижается ставка арендной платы за земельный участок. Сегодня в Москве реализуется 13 ИПП. В рамках них будет создано 9,7 тыс. новых рабочих мест. Совокупный объем инвестиций составляет 27 млрд рублей» - говорит руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Александр Прохоров.

Сразу пять проектов со статусом ИПП предполагают создание или модернизацию технопарков и индустриального парка. Так, например, технопарки «Калибр» и «Строгино» расширят в рамках ИПП свой имущественный комплекс: в модернизацию инвестируют 2,9 млрд рублей и более 600 млн рублей соответственно.

«В рамках специального статуса Правительством Москвы заявлены преференции, которые помогут направить сэкономленные средства на развитие инфраструктуры, закупку оборудования, новые проекты. Подписание соглашения с Москвой дает инвесторам не только льготы по налогам и аренде, но и право на получение льготных займов и субсидий, тем самым возможность расширения своих ресурсов и производственных площадей, что стимулирует к развитию компании» - сообщил Председатель совета директоров ОАО «Калибр» Михаил Коган.

В рамках ИПП в столице также будут созданы мясоперерабатывающее производство, музейно-выставочный комплекс, геронтологические центры, будут реконструированы или построены новые корпуса различных заводов и др.

Москва промышленная

Несмотря на непростые условия, сложную эпидемиологическую ситуацию и другие обстоятельства, которые способны помешать развитию экономики, московская промышленность активно развивается, расширяется и не последнюю роль в этом играет поддержка от города. Программа поддержки инвесторов в реальном секторе экономики действует в столице с 2016 года: высокоэффективные промышленные предприятия и новые инвестиционные проекты могут получить статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка.

«На сегодняшний день получили статусы, дающие право на льготы, 116 компаний: 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов, а также был присвоен 1 статус производителя автотранспортных средств. Объем инвестиций предприятий со статусами промкомплекса, технопарка, якорного резидента за последние 5 лет составил 95,6 млрд рублей. В компаниях работает более 110 тыс. человек», сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

Эффективно действующие предприятия со статусом технопарка, промкомплекса, индустриального парка могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Соответственно, промышленные компании могут вкладывать больше средств в собственное развитие, проводить технологическое перевооружение, наращивать объемы производства, расширять рынки сбыта продукции.

«Мы получили статус промышленного комплекса в числе первых среди мясоперерабатывающих предприятий. Статус дает возможность получать субсидии из бюджета города, льготы по налогу прибыль, на имущество, в приоритетном порядке рассматривать выделение земельных участков под реализацию инвестиционных проектов. Мы решили воспользоваться этими возможностями, поэтому после закона об утверждении промышленной политики города Москвы подали заявку на присвоение нашим объектам такого статуса. Реализация инвестиционной программы компании позволила нам создать дополнительные рабочие места, инвестировать в собственное развитие и приобрести новые производственные линии для изготовления продукции», говорит основатель ООО «Дымовское колбасное производство», о преимуществах статуса промкомплекса Вадим Дымов.

Аналогичный механизм господдержки действует и в отношении новых инвестиционных проектов. Льготы по налогам инвесторы могут получить еще на стадии реализации проекта.

Кроме того, компаниям со специальным статусом устанавливается льготная ставка годовой арендной платы: 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка для технопарков и технополисов и 0,3% – для промкомплексов.

В новом статусе

В дополнение к существующим мерам поддержки, власти города постоянно разрабатывают новые, учитывая пожелания бизнеса и анализируя текущую экономическую ситуацию.

Так как с 2023 года в связи с изменениями Федерального законодательства льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, закончат свое действие, столица внедрила новую меру поддержки промышленных компаний – инвестиционный налоговый вычет. Претендовать на нее смогут компании, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора. Льгота предусматривает значительное снижение суммы налога на прибыль в бюджет субъекта РФ. За счет региональной части налога возможно списывать до 90% инвестиций в основные средства. Неиспользованную сумму региональной льготы можно переносить на будущие периоды (до 7 лет). Сумма налога, подлежащая зачислению в Федеральный бюджет, также может быть уменьшена вплоть до нуля, но в течение 1 года.

«Поддержку с применением нового механизма будут оказывать активно инвестирующим промышленным предприятиям. Основным условием получения инвестиционного налогового вычета является выполнение формальных требований – осуществление деятельности в Москве, отсутствие процедуры ликвидации и банкротства, а также ряд экономических требований» сообщил Александр Прохоров.

Он пояснил, что относится к таким требованиям:

- коэффициент обновления основных фондов (без учета зданий, строений, сооружений). Он должен составлять не менее 8 % за последний год или не менее 35 % за последние 5 лет, предшествующих получению статуса. При этом соискатель на статус обязуется достигнуть коэффициента обновления основных фондов не менее 35 % по истечении 5 лет с момента присвоения статуса;

- среднемесячная заработная плата работников должна составлять не менее среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Москве по данным Росстата (68 тыс. руб.).

Минимальная годовая сумма расходов предприятий на основные средства, без учета налога на добавленную стоимость, составляет для статуса «Московский инвестор» первой категории 200 миллионов рублей (при этом льготная ставка на региональную часть налога на прибыль составит 12,5%), а второй категории - 300 миллионов рублей (льготная ставка - 8%).

«До 1 января 2023 года промкомплексы и технопарки могут выбрать либо льготу на прибыль по своему статусу (сейчас она составляет 12.5%), либо применение инвестиционного налогового вычета. При этом у них остаются льготы на имущество и землю» - объясняет Леонид Кострома.

Таким образом, внедрение Правительством Москвы альтернативного варианта поддержки – инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль будет способствовать созданию условий для реализации приоритетных направлений промышленного развития Москвы, разработке и внедрению инновационных технологий, обновлению основных фондов и повышения инвестиционной активности.

«Московский машиностроительный завод "Авангард" обладает статусом промышленного комплекса столицы. Налоговые льготы для промкомплексов позволяют вкладывать больше средств в развитие производства и разработку инноваций. Новая мера поддержки позволяет активно развиваться московскому бизнесу. В настоящее время рассматриваем возможность подачи соответствующей заявки в целях использования нового инвестиционного вычета» - прокомментировал советник генерального директора АО «ММЗ "Авангард"», Леонид Шерман.

Москва также оказывает предпринимателям финансовую поддержку:

- субсидирование процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам,

- предоставление льготных займов (срок до 5 лет, от 10 до 200 млн, 2%-5% годовых),

- субсидирование части затрат по подключению к инженерным коммуникациям (50%, до 100 млн рублей),

- субсидирование затрат, связанных с экспортной и конгрессно-выставочной деятельностью и т.д.

Все преференции, которые на данный момент город предоставляет бизнесу, в значительной степени способствуют благоприятному инвестклимату. Сегодня созданы условия, при которых предпринимателям выгодно размещать производства в Москве, инвестировать в ее экономику. Инвесторы активно пользуются мерами поддержки и вкладывают средства в различные проекты. Это подтверждено статистикой. Только за I квартал 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 452,4 млрд руб. Это на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.