Клиенты МКБ смогу подтверждать операции электронной подписью через мобильный банк

Московский кредитный банк (МКБ) внедрил решение PayControl, которое позволит клиентам банка безопасно подтверждать финансовые транзакции с помощью электронной подписи на своем мобильном устройстве.

«Для МКБ внедрение платформы PayControl в мобильный и интернет-банк для обслуживания физических лиц позволило еще больше повысить безопасность операций. В ближайшее время мы планируем внедрить решение и для юридических лиц», - указывает директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Основное преимущество электронной подписи по сравнению с привычным одноразовым паролем в sms или push-уведомлении, заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета.

Внедренное новшество разработано компанией SafeTech, резидентом IT-кластера фонда «Сколково». «МКБ в кратчайшие сроки принял предупредительные меры и реализовал то, что раньше казалось невозможным: за один месяц внедрил мобильную электронную подпись для обслуживания физических лиц», – отмечает коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.