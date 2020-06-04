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Эпидемия коронабондов поразила инвесторов

Москва, 04.06.2020
Мировые инвесторы привлекли порядка 151,1 млрд долларов от продажи облигаций, выпущенных для борьбы с последствиями пандемии.
#Финансы
#Коронавирус
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#Экономика
  • Эпидемия коронабондов поразила инвесторов

Фото из открытых источников

 

Коронабонды

 

Тренд на так называемое социально ответственное инвестирование и ESG (экология, социальные вопросы, управление) получил новое звучание в период пандемии коронавируса. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование BNP Paribas, правительства, банки и компании стран мира, а также международные организации привлекли в общей сложности 151,1 млрд долларов от продажи облигаций, выпущенных для борьбы с последствиями пандемии.

При этом, отмечают участники рынка, облигации, связанные с пандемией коронавируса, на данный момент вызывают больший интерес, чем традиционные бонды. Фармацевтическая компания Pfizer, например, в марте продала 10-летние облигации на сумму 1,25 млрд долларов, классифицировав их как облигации в сфере устойчивого развития. Средства от их продажи должны, в том числе, использоваться для борьбы с пандемией. В сою очередь, Bank of America привлек 1 млрд долларов от продажи облигаций, названных корпоративно-социальными. Деньги пойдут на «поддержку борьбы против пандемии COVID-19» в качестве кредитов для здравоохранения.

В Китае же более 200 компаний суммарно привлекли более 74 млрд долларов по состоянию на 26 мая от продажи более 700 «коронабондов», согласно провайдеру данных Wind Info. Несмотря на их название, поступления от продажи части этих облигаций используются для рефинансирования задолженности компаний, что помогает им избежать дефолтов. Сам BNP Paribas уже выступил букраннером 12 размещений так называемых «коронабондов».

 

Социально ответственные инвестиции

 

Так называемые коронабонды, поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, – это специальные облигации, выпускаемые международными организациями, банками, компаниями с целевым назначением привлечения средств для борьбы с проявлениями и последствиями пандемии. Например, Всемирный банк в апреле совершил эмиссию таких облигаций на сумму 1 млрд евро. Выпуск коронабонодов – проявление актуальной в последние годы тенденции ответственного инвестирования, получающей всё большее распространение.

Покупателям облигаций важно, отмечает аналитик, что они не просто размещают средства под проценты, а участвуют своими деньгами в решении важных социальных задач. К таким продуктам относятся, например «зелёные инвестиции», целевые займы на общественгые проекты и пр. По данным Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 75% инвесторов проявляют интерес к  ответственному инвестированию, а 39% уже вкладывают средства целенаправленно в такие инструменты. Многие финансовые организации – пенсионные фонды, страховые компании и пр. – считают принципиальным для себя и клиентов осуществление именно таких ответственных инвестиций. 

 

Со всех сторон – выгодно

 

Для эмитентов, с другой стороны, продолжает Марк Гойхман, отнесение долговых бумаг к коронабондам позволяет получить преференции в их размещении. По доходности они не отличаются от рыночной, но могут пользоваться дополнительным спросом именно из-за своей социальной специфики. Ведь это воспринимается как совмещение благотворительности и доходных вложений. В то же время, в сфере коронабондов нет единого подхода, требований, общих правил, регулирования. Поэтому, в принципе,  они могут быть использованы как предлог для более лёгкого привлечения заёмных средств.

Например, тот же Pfizer в марте 2020 г. выпустил такие облигации на 1,250 млрд долларов, но потом принял решение не направлять данные средства на борьбу с пандемией. Более того, крупные китайские эмитенты хотя и разместили коронабонды на суммы свыше 74 млрд долларов, часть из них уже используется на рефинансирование других долгов. В данных случаях, заключает эксперт, получается, что зачастую в ответственном инвестировании ответственны больше инвесторы, а не эмитенты. Это способно в будущем подорвать доверие к таким бумагам или вызвать некие формы их регулирования и отчётности.

И все же сейчас все, что связано с продуктивной борьбой с коронавирусом, воспринимается рынками капитала как отличный инструмент для заработка, соглашается старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. В данном случае, инвестиции в бонды фармацевтических компаний – вполне разумный шаг. Понятно, что тема коронавируса долгосрочная, лекарства потребуются продолжительное время, поэтому фармацевтические предприятия точно обеспечены заказами. Вполне рыночная тема, способная разнообразить инвестиционный портфель и сработать в плюс.

В то же время, говорит Анна Бодрова, российским инвесторам подобные инструменты доступны только частично, через отдельных брокеров, имеющих доступ к зарубежным фондам и рынкам. Чуть позже подобные бонды, с большой долей вероятности, появятся в структуре зарубежных ETF, и тогда доступ к ним будет немного проще. В любом случае, для отечественного инвестора пока это слишком дорогостоящее мероприятие. 

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