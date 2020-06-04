Курс доллара: названы условия обвала рубля до 90,00 за доллар

Прогноз курс доллара к рублю на конец 2020 года



Но начнем с того, что вчера вечером, в среду, курс рубля умеренно укрепился к доллару, и при этом подешевел к евро.



К закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 68,54 руб., что на 19,25 коп. ниже уровня закрытия вторника. Курс евро составил 77,08 руб., прибавив за сутки 37,75 коп.



Курс доллара онлайн и графики движения курса опубликованы здесь

Таким образом, вчера рубль торговался разнонаправлено к основным резервным мировым валютам вслед за динамикой пары евро/доллар на Forex, обновившей максимумы первой половины марта.



Эксперты отмечают, что сейчас инвесторы сфокусировали всё своё внимание на признаках восстановления мировой экономики, поэтому стараются скинуть доллары, так как в настоящее время «американец» является одним из защитных активов.

При этом поддержку торговым площадкам оказывали данные из-за океана, согласно которым число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце сократилось менее существенно, чем прогнозировали экономисты.

Кроме того, в центре внимания трейдеров находится сегодняшнее заседание ЕЦБ. Как полагают эксперты, председатель европейского регулятора Кристин Лагард объявит о расширении программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объём которой составляет 750 млрд евро. Ранее ЕЦБ потратил уже более 210 млрд евро из программы. Если так будет продолжаться и дальше, то её средства исчерпаются уже в середине осени.

Негативным фактором для всех валют ЕМ, в том числе и для курса рубля стало снижение мировых цен на нефть, которые вчера упали после публикации доклада Минэнерго Штатов о снижении запасов нефти в США за прошедшую неделю.



Цены на нефть онлайн опубликованы на этом ресурсе



Вечером в среду, 3 июня стоимость августовских контрактов на Brent снизилась на 1,09% - до 39,14 долл. за баррель. Также подешевели (на 0,9%) фьючерсы на WTI, которые торговались по 36,46 долл. за бочку.

Прогнозы экспертов для курса рубля к доллару и евро

Марк Гойхман из TeleTrade считает, что что динамика курса рубля до конца этой недели будет определяться склонностью инвестров к рисковым активам, а также изменением цен на нефть и валютными интервенциями российского Центробанка.

«Уже понятно, что пока цены на «чёрное золото» марки Brent не сумеют закрепиться выше 40 долл. за баррель, так как все основные положительные факторы давно отработаны. О чём это говорит? О том, что соответственно, у национальной валюты поддержка крайне ограничена», – пояснил он.

При этом спрос на рубль, по его мнению, будет поддерживаться ожиданиями по решению российского регулятора относительно ключевой ставки на заседании, которое запланировано на 16 июня.

«В этой связи мы считаем, что на краткосрочную перспективу курс доллара составит 70,00-70,80 руб. Евро же будет торговаться в коридоре 75,80-77,80 руб.», – предположил Гойхман.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка подчеркнул, что вчера попытка курса рубля продолжить тренд на укрепление, провалилась

«К концу вечерней сессии на Мосбирже нацвалюта стала сдавать свои позиции. Произошло это, в первую очередь, из-за коррекции нефтяных котировок, произошедшей на фоне возможного переноса саммита ОПЕК+.

«К тому же, валюты развивающихся стран в среду демонстрировали разнонаправленную динамику, что также не дало рублю дополнительных стимулов для роста. Но несмотря на это, в краткосрочной перспективе рубль всё же укрепится к доллару, сделав попытку пробить отметку в 67,50 руб. А вот в долгую, учитывая все возможные внешние негативные фактов, мы не видим потенциала для дальнейшего курса нацвалюты. Наш прогноз: скорое всего, уже до конца июня доллар вернётся в диапазон 70,00-75,00 руб.», – резюмировал аналитик.

Между тем, экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозируют, что курс рубля к концу этого года может существенно ослабеть, и даже рухнуть, проваливших до уровня 90,00 рублей за доллар.

Они полагают, что к обвалу рубля приведёт возможное ухудшение ситуации в стране и мире из-за того, что эпидемия коронавируса продолжится до третьего квартала, после чего уже в четвёртом квартале сразу же может прийти вторая, сезонная волна пандемии с соответствующими ограничениями по всей планете, в том числе и в РФ.

«Это приведёт к новому снижению цен на «чёрное золото», оттока капиталов с развивающихся рынков, что в свою очередь отправит рубль в коридор 89,00-90,00 уже предстоящей зимой», – полагают экономисты ЦМАКП.