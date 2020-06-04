Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование по Конституции

Москва и Нижегородская область получили право проводить электронное дистанционное голосование по правкам к Конституции.

Такое решение приял Центризбирком в ходе своего заседания. За Москву проголосовали 12 членов ЦИК, против – один, за Нижегородскую область – 10, один против и двое воздержались, передаёт РБК.

При этом в предварительном списке были также Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край. Однако эти регионы в ЦИК сочли недостаточно подготовленными для электронного голосования.

Ранее сообщалось, что по опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 67% россиян собираются прийти на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Из них 61% проголосуют скорее за поправки, а 21% - скорее против.

Согласно указу президенту РФ Владимира Путина, голосование по поправка в российскую Конституцию состоится июля 2020 года.

Напомним, 26 февраля на встрече с рабочей группой по изменению Конституции РФ Владимир Путин поддержал дату проведения всероссийского опроса 22 апреля 2020. Однако 25 марта в своём обращении к нации президент объявил о переносе даты голосования с 22 апреля на более поздний срок из-за пандемии коронавируса COVID-19. 21 мая ЦИК РФ постановил возобновить подготовку к проведению голосования.