Названы регионы РФ, которые пожелали провести электронное голосование

Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край отправили в ЦИК заявки о возможности провести в данных регионах электронное голосование, говорится на сайте организации.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что к голосованию в электронном формате будут допущены максимум три региона. Все желающие могут присылать заявки, которые ЦИК рассмотрит 4 июня. Также сегодня будет принят формат дистанционного электронного голосования при проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

На заседании планируется выступление министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и президент ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.

Прежде голосование по внесению поправок в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, однако, из-за распространения коронавирусной инфекции было отложено на время до нормализации эпидемиологической обстановки. Позже глава РФ назвала дату голосования – 1 июля, объявив этот день выходным. Напомним, что в законодательстве ранее было закреплено понятие электронное голосования.

Внести поправки в Конституцию России Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному Собранию 15 января текущего года. Президент в частности предложил закрепить в основном законе страны введение запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, ряд социальных мер, среди которых ежегодная индексация пенсии, а также МРОТ на уровне с прожиточным минимумом.

Позже депутат от партии «Единая Россия» космонавт Валентина Терешкова предложила в случае принятия новой Конституции допустить возможность баллотироваться президенту Владимиру Путину еще на один срок в 2024 году, пояснив, что об этом ее попросили «простые люди».