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Новак предсказал скорый дефицит на рынке нефти

Москва, 04.06.2020

Министр энергетики России считает, что уже в следующем месяце на рынке нефти может возникнуть дефицит. Новак отметил, что ситуация во многом будет зависеть от продолжения и конкретных параметров сделки по сокращению добычи ОПЕК+.  По его прогнозу, в июле для покрытия растущего спроса не будет хватать примерно 3-5 млн б/сутки. Они будут покрыты из накопленных в хранилищах запасов топлива.

После апрельского падения до 25-28 млн б/сутки, в мае дисбаланс сократился до 7 млн б/сутки, рассказал глава Минэнерго «Интерфаксу». Главная заслуга в этом – выполнение договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи, которое должно было составить, в соответствии с соглашением, 9,7 млн б/с. Кроме того, «органически» на 3,5-4 млн б/с снизилось производство нефти другими производителями, в первую очередь – сланцевиками США.

По словам Новака, «рынок стал гораздо лучше». Он прогнозирует, что в случае продления сделки ОПЕК+ и неизменности объемов добычи другими участниками рынка в июне может быть достигнут баланс спроса и предложения.

Прогноз министра энергетики Росси прозвучал в достаточно напряженной обстановке вокруг продления соглашения по сокращению добычи нефти. Как стало известно на текущий момент, встреча стран-участников сделки все же может состояться в формате видеоконференции на этой неделе, в пятницу. Но только в том случае, если страны, нарушившие ранее достигнутые договоренности по снижению объемов извлекаемого топлива   в случае, вернутся к исполнению принятых ими обязательств в полном объеме.

Условия сделки серьезно нарушил целый ряд ее участников. В частности, Ирак и Нигерия в мае качали нефть сверх установленной квоты, а Габон и Судан не только не сократили добычу, но напротив - увеличили ее.

Как считает аналитик SEB Бьярне Шильд, позиция Эр-Рияда на переговорах будет крайне жесткой. «Мошенников не только подталкивают к полному соблюдению условий сделки, но и попросят компенсировать то, что они не выполнили», - сказал он агентству Reuters. Но это завышенное требование, считает эксперт, и оно вряд ли будет исполнено.

Неопределенность с продлением сделки несколько остудила оптимизм рынка - цены на нефть более чем удвоились после падения ниже 20 долларов за баррель в апреле и стоимость Brent на торгах 3 июня поднималась в моменте до 40 долларов за бочку. На текущий момент Brent на лондонской бирже ICE торгуется в районе 39,5 долларов за баррель.

Что касается перспектив спроса на нефть, то накануне Всемирный банк опубликовал выдержки из доклада о перспективах мировой экономики, и в нем говорится об ожиданиях 9%-ного падения спроса на нефть в 2020 г.

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