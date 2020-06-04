Оперштаб обновил статистику по числу зараженных коронавирусом в России

Как сообщает оперштаб, за истекшие 24 часа число заражений коронавирусом нового типа в России выросло на 8 831 в 85 регионах. В общей сложности в стране за все время эпидемии было зафиксировано 441 108 случаев заболевания.

Наибольший прирост зафиксирован в Москве - 1998 новых диагнозов, в Московской области 767 инфицированных за сутки. Далее следуют Санкт-Петербург (+375), Нижегородская область (+ 319), Свердловская область (+298).

Число безвозвратных потерь за сутки составило 169 человек, за весь период эпидемии в России скончались от COVID-19 5 384 человека. Выписано из российских больниц за последние 24 часа 8666 пациентов, в общей сложности выздоровели в стране 204 623 пациента. Общее количество активных случаев коронавируса составляет 231 101, с учетом всех поправившихся и умерших. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Ранее сообщалось, что первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая для испытания вакцины от коронавируса, уже прошла углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к испытанию нового препарата от COVID-19. Эксперимент планируется провести на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Завершение эксперимента ожидается к концу июля.

На данный период все добровольцы протестированы на предмет наличия у них коронавирусной инфекции нового типа. Для испытуемых на территории учреждения выделен отдельный изолированный медицинский корпус.



