Определена тактика ликвидации аварии разлива топлива в Норильске

По заявлению главы МЧС России Евгения Зиничева, решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске найдено. При этом руководитель не уточняет, о каком конкретном решении идет речь, передает «Интерфакс». Зиничев сообщил, что тактика по ликвидации утечки нефтепродуктов на сегодня является самым важным вопросом.

«Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним», - сообщил глава МЧС в ходе совещания в Норильске. Перед заседанием Зиничев в сопровождении губернатора Красноярского края Александра Усса совершили облет терпящей бедствие территории, где произошел розлив нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе МЧС России. На месте ЧП в постоянном режиме находятся сотрудники ведомства. Оперативная группа оснащена беспилотными авиасистемами для мониторинга развития ситуации. Эксперты на месте проводят расчеты, строят ортофотопланы и модели развития обстановки.

Ранее сообщалось, что общая площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров.

ЧП на городской ТЭЦ-3 произошло из-за повреждения резервуара, в результате разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Часть сырья после утечки попала в местный ручей и реку Амбарная. Президент РФ Владимир Путин ввел на территории Норильска и на Таймыре ЧС федерального уровня.

Уточняется, что ЧП произошло 29 мая из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3, который принадлежит компании «Норильский Никель». К ликвидации последствий аварии привлечены армия и МЧС.