Почему в России не хватило средств защиты

Президент провел в режиме видеоконференции совещание о ситуации в лёгкой промышленности. В рамках совещания вице-премьер Юрий Борисов поднял тему ситуации с Росрезервом, который, по его словам, в период эпидемии коронавируса продемонстрировал низкую эффективность. Теперь властям предстоит оценить масштаб проблемы и номенклатуру хранящихся там запасов.

Подушка безопасности

«В период кризисной ситуации Росрезерв показал свою малую эффективность. И номенклатуры нужной там не оказалось, а механизм обновления, запуска в оборот продукции, которая хранится в Росрезерве, тоже хромает», — сообщил Юрий Борисов. Он добавил, что уже создана комиссия, задача которой уточнить, в частности, номенклатуру Росрезерва: востребованная ли продукция там хранится.

«А самое главное — нам нужно разработать действенный механизм обновления этой продукции, чтобы это было рачительно и по государственному, чтобы она там не пролежала десятки лет, а потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот», — пояснил вице-премьер. Он также подчеркнул, что Росрезерв — это, по сути, «подушка безопасности» государства. «Его можно использовать как демпфирующий (амортизирующий) механизм в условиях кризисной ситуации», — отметил Юрий Борисов.

В свою очередь, президент поддержал идею создания резерва средств индивидуальной защиты. «Согласен с необходимость. закладывать в Росрезерв необходимые средства индивидуальной защиты, но тогда нужно своевременно предусматривать и выделение денег на так называемое освежение этой продукции. Она должна быть в работоспособном состоянии всегда», — заявил Владимир Путин.

Спорный вопрос

Первое, на что обращает внимание вице-премьер, это то, что в России не создана давальческая или по-другому — производственная база по выпуску необходимой номенклатуры на случай массовых эпидемий, говорит член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Иными словами, господин Борисов обращает внимание президента на то, что нет достаточного количества предприятий по выпуску масок, перчаток, респираторов, защитных костюмов, антисептиков и т.п.

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Таким образом, указывает эксперт, данные заявления можно расценивать как сигнал к будущему формированию в регионах таких предприятий, при этом они будут работать исключительно на своевременное снабжение фондов Росрезерва и снабжение медицинских организаций. Здесь сразу возникает несколько спорных вопросов: наличие таких предприятий потребует капиталовложений, учитывая, что это специфическая продукция, не пользующаяся ажиотажным спросом в мирное время, инвесторы с большой вероятностью не поспешат в них вкладываться. Соответственно это потребует дополнительных вложений от государства.

При этом есть риски, считает Алим Бишенов, что если эпидемия не повторится, то своевременное обновление запасов станет маловозможным так как на него не будет спроса, а на случай внезапной пандемии запасы, по словам вице-премьера, должны быть новыми. Лично я вижу в этом достаточно много противоречий, поскольку при формировании по сути нового пласта в легпроме, есть риски затоваривания рынка невостребованной продукцией. В этом случае есть вариант сбыта зарубежным потребителям. Но здесь опять же справедливо всплывет «китайский фактор» — продукция из поднебесной по себестоимости и дешевле и более известна в мире, чем российская. Поэтому принятие решения о формировании запасов Росрезерва необходимо принимать очень осторожно.

Легпром вам в помощь

Еще Алим Бишенов добавляет одно наблюдение: подавляющая часть предприятий легпрома не попала в список наиболее пострадавших отраслей. При этом большая часть производителей одежды и обуви в нашей стране за начало второго квартала отметили резкое снижение спроса на свою продукцию. Но именно из-за того, что в стране оказался дефицит масок, перчаток и защитных средств от вирусных инфекций, те из предприятий, кто вовремя оценил ситуацию, смогли эффективно и быстро переориентироваться на выпуск востребованной медицинской и профилактической продукции.

Учитывая этот позитивный опыт, можно предположить, заключает представитель «Деловой России», что на время будущих эпидемий, возможно, будет более логично не создавать затратные и регулярно обновляемые запасы Росрезерва, а грамотно взаимодействовать с предприятиями легпрома и оказывать им, в том числе и господдержку. А они, в свою очередь, будут гарантировать своевременное удовлетворение государственных нужд в защитных средствах в ситуации повышенной готовности или ЧС.

Наследие СССР

Российский государственный резерв формировался в течение многих лет, а его основы были заложены еще в советское время, как и определенная номенклатура товаров, которые закупаются на склады, напоминает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Это не только продукты длительного хранения (например, крупы, макароны и консервы), но и непродовольственные товары — топливо, металлы, смазочные материалы. Эти госзапасы страна использует в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (например, пожаров, которые лишают людей жилья и имущества, наводнений и других ситуаций).

Вот только номенклатуры Росрезерва не пересматривались длительное время, они не были рассчитаны именно на пандемию, когда миллионы людей сидят дома, указывает эксперт. По его словам, если бы в стране возникли сбои технологических цепочек поставок товаров, из магазинов временно исчезли продукты питания, продукция со стратегических складов Росреестра была бы очень актуальна: можно было бы провести продовольственные интервенции, товары оперативно бы поступили на полки. Однако дефицита продуктов из продовольственной корзины не возникло, были лишь случаи искусственного повышения цен на отдельные категории товаров и огромный спрос (например, на имбирь и лимоны, которые не относятся к товарам длительного хранения). Поэтому не понадобились средства Росрезерва.

Переформировать номенклатуру необходимо с учетом текущей ситуации, но только после того, как будет проведен анализ специалистами, полагает Павел Сигал. Помимо средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, антисептиков, респираторов и защитных очков), в Росрезерв необходимо добавить гаджеты, которые стали актуальны в условиях пандемии. Не все россияне имеют мобильные телефоны с программным обеспечением, которое позволяет установить программы для получения оповещений и контроля за соблюдением условий самоизоляции, добавить в Росрезерв витаминные комплексы и добавки для поддержания здоровья специалистов, занятых в решении проблем пандемии.

Также важно, добавляет эксперт, после произошедших событий усилить штаты больниц и поликлиник инфекционистами (а для этого — обучить специалистов, выделить квоты от государства и подъемные молодым медикам), тиражировать на регионы опыт эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией, дооснастить лечебные учреждения аппаратами ИВЛ, поддерживать увеличившихся коечный фонд в исправном состоянии.