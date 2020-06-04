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Правительства стран G7 на фоне пандемии потеряли доверие народа

Москва, 04.06.2020

На фоне действий властей стран G7 в условиях пандемии коронавируса граждане этих государств стали меньше доверять своим правительствам, сообщает издание The Guardian, ссылаясь на результаты опроса, проведенного компанией Kantar.

По сообщению специалистов, если в марте действия своего правительства положительно оценивали 54% респондентов стран «большой семерки», в апреле доля таких граждан снизилась до 50%, а в мае оценку со знаком плюс дали 48% опрошенных граждан из этих стран.

Больше других стран уровень доверия к действиям своих властей высказали граждане Великобритании, где этот индекс упал с 69% процентов в апреле до 51% в мае. От 2% до 6% упал индекс доверия к действиям властей у граждан США, Канады, ФРГ, Франции и Италии. Больше своему правительству стали доверять только жители Японии, сообщает The Guardian.

Опрос проходил в период между 28 мая и 1 июня, в нем участвовали 7 012 человек.

Ранее сообщалось, что Италия с 3 июня возобновляет сообщение между регионами, а также открывает границы для туристов из стран Европы. Рим также отменяет обязательный двухнедельный карантин после приезда в республику для граждан Евросоюза и четырех стран Шенгенской зоны - Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для граждан Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. Издание отмечает, что туристы этих стран не столкнутся с ограничениями при въезде в Италию.

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