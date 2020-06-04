Правительство Белоруссии ушло в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 июня подписал указ об отставке правительства, сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

Накануне в ходе совещания глава государства обсудил предложения по новому составу правительства. На заседании присутствовали глава администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совбеза Андрей Равков, а также представители парламента республики - председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова и председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

Лукашенко подчеркнул, что после смены правительства в Белоруссии «не следует ожидать революции». Глава Белоруссии добавил, что в связи с мировым экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса масштабные изменения в кабмине нежелательны.

О планах по формированию нового состав кабинета министров до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года, Лукашенко заявлял еще 25 мая. Свое решение он объяснил стремлением повысить доверие избирателей, объявив новый состав кабмина до регистрации действующего главы государства в кандидаты в президенты.

Ранее Лукашенко неоднократно высказывал свое недовольство работой чиновников, обвинив министров в «пофигизме» и саботаже в ходе совещания в Орше.

Напомним, 9 августа 2020 года в стране должны состояться выборы Президента Белоруссии. На пост помимо действующего президента претендует 14 кандидатов, регистрация которых должна пройти с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.