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Прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Москва, 04.06.2020
  • Прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Первая рабочая неделя календарного лета подходит к своему завершению, а тёплой погоды на большей части России, как не было, так и нет.

Однако, согласно новому прогнозу синоптиков, уже в эти выходные почти всю Русскую равнину ждёт резкое изменение климатической обстановки.

И что самое приятное: метеорологи предсказали долгожданное потепление

Погода в Москве на выходные. Прогноз синоптиков

Очередной ливень, который сегодня под раскаты грома, обрушился на Москву, как обещают синоптики, стал последним на этой неделе.

Уже завтра в столичном регионе осадков станет значительно меньше, они будут выдать местами и станут явлением крайне редким. При этом температурный фон в пятницу будет примерно таким же, как и сегодня – плюс 18-19.

С субботы же ожидается резкое изменение погоды. Согласно прогнозу метеорологов, природа всё-таки решила больше не испытывать москвичей дождями и холодом и открыла дорогу лету. На смену дождливым циклонам придёт погожий антициклон. Под его влиянием атмосферное давление в регионе к выходным повысится до нормы, а затем станет и еще выше и комфортнее.

В предстоящий уикенд облачность в черте города, а также в Подмосковье, станет уменьшаться, давая волю долгожданному солнцу. Ночи станут тёплыми – минимальная температура после полуночи составит плюс 10-13. Днём 6 июня столбики термометров поднимутся уже до плюс 23, в воскресенье – до плюс 26. После чего летняя жара продолжит стремительно накрывает регион, и к середине следующей недели воздух станет прогреваться до плюс 30-32.

Прогноз погоды на выходные в Сибири

Погода в Сибири в последние время регулярно удивляет не только местных жителей, но и видавших виды метеорологов.

В середине мая сибирские регионы накрыла аномальная жара – в некоторые сутки столбики термометров поднимались до фантастических плюс 35-40. И даже на Таймыре, где в это время ещё обычно лежит снег, температурный фон был выше, чем в Москве. С наступлением лета ситуация почти на всей территории Сибири испортилась.

Погода в Новосибирской области 

Так, в Новосибирской области с начала недели периодически заряжают довольно приличные дожди, а воздух в ночное время суток местами остывает до плюс 6-8. Прохладно будет и завтра днём. Например, в Новосибирске в пятницу ожидается плюс 12-14. Однако к выходным характер погоды в городе резко поменяется. И если в субботу, 6 июля ожидается сильный дождь и плюс 14-15, то уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 22-24, а осадки если и выпадут, то обильными и продолжительными они точно не будут.

Прогноз погоды в Красноярском крае и Кузбассе

В Красноярском крае, где пока также очень пасмурно, дождливо и холодно (всего-то плюс 12-13), резкое изменение погоды произойдёт уже в пятницу, когда столбики термометров поднимутся до плюс 16. В выходные градусники покажут плюс 18-19, но осадки будут по-прежнему атаковать всю территорию края

В Кузбассе также очень некомфортно, идёт дождь, а в ночь на пятницу, когда столбики термометров опустятся до плюс 3-5, возможен даже мокрый снег.

В субботу прохладная погода на Кузбассе сохранится. Так, в Кемерове ожидается плюс 10-13. Зато закончится неделя резким скачком температуры до плюс 21-22.

Это интересно. Народные приметы о погоде

Наши предки сложили о погоде множество народных примет, которыми мы продолжаем пользоваться и в наши дни. Удивительно, но раньше без всяких специальных приспособлений и устройств могли составлять довольно подробные и точные прогнозы, которым могут позавидовать современные метеослужбы.

Народные приметы на 6 июня

Как говорили наши бабушки и дедушки, 6 июня шиповник цветёт – румянец года ведёт. Считалось, что как раз 6 июня, когда расцветает шиповник, и начинается настоящее лето.

Поэтому именно с этим растением связаны некоторые приметы.

В частности, на Руси верили, что если шиповник зацвёл – заморозков больше не будет; если цветы шиповника закрылись среди дня – ожидается ливень и гроза; лягушки вечером громко квакают – на хорошую погоду; нет росы – к дождю, много росы – к ветру; солнце при восходе за собой светлый след оставляет – к дождю; муравьи возле муравейника гуляют – к хорошей погоде.

Погодные приметы на 7 июня

В народном календаре дата получила названия Иванов день в честь празднования третьего обретения главы Иоанна Предтечи.

Считалось, что если на Ивана рябина ещё не зацвела, то это предвещает долгую осень; у пожилых людей болит поясница – к ненастью; колючки репейника прижимаются к головке – к пасмурной погоде с грозой; лягушки молчат – перед похолоданием. А резкий взрывной гром – предвестник проливного дождя.

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