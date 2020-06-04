Сбербанк ведёт переговоры о покупке доли в интернет-магазине Ozon

Сбербанк ведёт переговоры о покупке крупного пакета акций интернет-магазина Ozon.

Об этом передаёт Reuters со ссылкой сразу на четыре источника, знакомых с этой информацией. Согласно их данным, предполагаемая сделка с Ozon является частью плана главы Сбербанка Германии Грефа по созданию единой технологической платформы, предлагающей широкий спектр финансовых и других услуг.

При этом утверждается, что для этого Сбербанк закрывает два онлайн-предприятия с Яндексом, так как давно не может договориться о стратегии с российским онлайн-гигантом и планирует вместо этого присоединиться к телекоммуникационной компании АФК «Система» и группе прямых инвестиций Baring Vostok в качестве заинтересованных сторон Ozon.

Отмечается, что предстоящей сделки Сбербанк может получить около 30% акций Ozon после того, как ритейлер выпустит дополнительные акции.

По словам одного из банкиров, который близок к этой сделке, соглашение уже почти готово.

Однако пока источники не уточняют, сколько заплатит Сбербанк за пакет или как изменятся ставки АФК «Система» и «Бэринг Восток».

Между тем в АФК «Система» отказались комментировать переговоры со Сбербанком, но сообщили, что интерес инвесторов к «Озону» действительно растёт.

В свою очередь Даниил Федоров, финансовый директор Ozon, также пока отказался давать комментарии по сделке со Сбербанком, но отметил, что Ozon рассматривает «различные стратегические маршруты для финансирования дальнейшего развития».