Швеция: автор национальной антикоронавирусной политики раскаивается?

Доктор Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Швеции, признал, что в стране «слишком многие умерли» из-за COVID-19 -- рекомендованные им меры противодействия пандемии не принесли желаемого эффекта. Отвечая на вопросы шведского радио он сказал: «Если бы мы снова столкнулись с этим заболеванием, зная то, что мы знаем о нем сегодня, я думаю, мы бы выбрали стратегию, в которой сочетались бы шведский и общемировой подходы», -- заявил он на шведском радио.

Это заявление было интерпретировано мировыми СМИ как покаянное выступление. Однако они поторопились. Из-за громкого резонанса Андерс Тегнелл решил обратиться в шведскую газету Dagens Nyheter с тем, чтобы пояснить свою позицию. Оказывается, он и не думал каяться. «Конечно, в следующий раз мы сделаем все иначе. В противном случае все будет выглядеть странно. Но в тот момент, когда я принимал решение, о новой инфекции никто не знал ничего определенного. Все были в растерянности». Главное, не было информации о необычно большой скорости, с которой распространяется вирус, говорит Андерс Тегнелл. И поэтому никто не мог знать, выбрала ли та или иная страна правильный путь. Он полагает, что многие страны установили жесткие ограничения, не продумав, насколько они адекватны.

Между тем, на 3 июня в Швеции было выявлено 40 803 случаев заражения коронавирусом, 4971 выздоровевших и 4542 умерших. А в соседних с ней странах, сопоставимых по численности населения, Дании, Норвегии и Финляндии, предпринявших общие для Европы шаги, ситуация значительно благополучнее. Так в Дании заболевших – 11 734, выздоровевших – 10489, а умерших – 580. В Норвегии, это – 8455, 7727 и 237, соответственно. В Финляндии – 6911, 5500 и 321. Смертность на миллион жителей этих стран составила на 2 июня -- 22, 4 человек в Дании, 43,5 – в Норвегии, 57,8 – в Финляндии. В Швеции же этот показатель равнялся 435,9.

Заметим, что североевропейские страны, начавшие недавно открываться, намерены с середины июня разрешить взаимные туристические поездки с граничащими с ними государствами, правда, с некоторыми ограничениями (небольшими группами, с рекомендациями не посещать крупные города и др.), но только не со Швецией. Шведский министр иностранных дел Анн Линде незадолго до этого решения сопредельных стран заявила, что запрещение пересечения границ Швеции для туристических целей будет рассматриваться как политический демарш.

В Швеции ограничительные меры по коронавирусу были самыми либеральными в мире. Здесь исходили из гипотезы о том, что слишком строгие ограничения не позволят выработать национальный иммунитет к новой инфекции. Власти просто рекомендовали жителям соблюдать социальную дистанцию в людных местах, не собираться в компании более, чем в 50 человек, и не посещать дома престарелых. Также не рекомендовалось совершать поездки без особых причин, в том числе за границу до 15 июня, но при этом можно нанести визит родственникам или близким друзьям, если те живут не более, чем в двух часах езды, и при условии, что гости не будут делать покупки в местных магазинах и «смешиваться» с местными жителями. В стране были закрыты университеты, но продолжали работать младшие классы школ. Более того, школы обязывали родителей посылать детей, не имеющих признаков заболевания, в школу даже в том случае, если в семье уже были заболевшие. Не закрывались рестораны и бары.

Еще в апреле главный эпидемиолог Швеции в интервью ВВС подтвердил информацию о том, что пандемия захватила подопечных домов престарелых в стране. Уже тогда, согласно статистике, половина умерших от ковида приходилось на них. Между тем, в качестве одного из важнейших принципов антикоронавирусной политики шведские власти заявили заботу об уязвимых группах населения. Причиной неудач в проявлении заботы в обществе называлось слишком позднее введение запрета на посещение стариков – оно начало действовать лишь с 31 марта. Кроме того, из-за нехватки персонала работу с подопечными домов престарелых продолжали сотрудники, у которых проявлялись признаки заболевания. А родственники, медики и представители профсоюзов жаловались на отсутствие средств защиты -- масок и костюмов. Журналисты также узнали от работников домов престарелых о странном протоколе лечения стариков, который предписывал не отправлять их в больницы даже при явно выраженных симптомах заболевания. Видимо Швеция столкнулась с нехваткой больничных мест, как и многие другие страны – в шведских больницах находились пациенты преимущественно 1970-1990-х годов рождения. При этом персонал домов престарелых только недавно получила право экстренно подавать заболевшим кислород, не дожидаясь приезда скорой помощи. Андрес Тангелл тогда также утверждал, что высокая смертность в домах престарелых и подопечных социальных служб – лишь эксцесс, а в целом Швеция выбрала верную стратегию.

По данным шведских СМИ Андресу Тангеллу и его семье поступают угрозы в соцсетях и по электронной почте.