Собянин ответил Мишустину

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе интервью агентству ИТАР- ТАСС сообщил, что для его правительства мнение горожан имеет решающее значение. Он уверен, что сила столицы именно в «активных горожанах с их ответственной гражданской позицией». Но при этом в экстремальных условиях приходится принимать и безотлагательные решения, а также брать на себя ответственность.

«Мнений может быть много, но за каждую жизнь москвичей отвечать мне», - заявил Собянин в ходе интервью. Он назвал условия эпидемии «угрожающие для жизни и здоровья людей», а также, мэр заявил, что не хотел бы ответственность за людей перекладывать на кого-то еще.

«Приоритетом принятия решений всегда были и будут интересы, жизнь и здоровье горожан», - добавил Собянин.

Ранее премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума правительственного антикоронавирусного Координационного совета, которое окончилось поздно вечером 2 июня, дал поручение «Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».