Стала известна площадь загрязнения от разлива нефтепродуктов в Норильске

Общая площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.

Ранее на городской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Часть сырья после утечки попала в местный ручей и реку Амбарная. Президент РФ Владимир Путин ввел на территории Норильска и на Таймыре ЧС федерального уровня.

Уточняется, что СП произошло 29 мая из-за разгерметизации одного из резервуаров ТЭЦ-3, который принадлежит компании «Норильский Никель». К ликвидации последствий аварии привлечены армия и МЧС.

В компании заявили, что согласно их внутреннему расследованию к аварии могли привести перепады температур, что привело к потеплению в условиях вечной мерзлоты. В результате опоры цистерны сдвинулись и пробили сам бак. По предварительным подсчетам ущерб от аварии исчисляется десятками миллиардов рублей. Концентрация загрязнений в реках выше допустимых значений в десятки тысяч раз.

Из-за аварии возбуждено уголовное дело.

Утром 4 июня место происшествия посетили губернатор Красноярского края Александр Усс и глава МЧС Евгений Зиничев, который накануне в ходе совещания у президента сообщил. Что информация о случившемся поступила спасателям только спустя два дня. В этой связи Владимир Путин дал поручение правоохранительным органам оценить работу местных чиновников по данному ЧП.

Также глава государства потребовал ответа о причинах происшествия от Норильско-Таймырской энергетической компании, которая стала источником разлива топлива.