В Йемене застрелили стрингера российского видеоагентства Ruptly

В Йемене рядом с собственным дом неизвестные расстреляли в упор Набиля Хассана аль-Каити.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Telegram-канале RT, это ужасное преступление было совершено в городе Аден.

Также отмечается, что Набил Хассан аль-Каити снимал сюжеты для Ruptly, также он работал на другие агентства. Известно, что у погибшего стрингера осталось трое детей и беременная жена. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

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