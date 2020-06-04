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В Краснодарском крае ограничительные меры из-за коронавируса продлили на 21 июня

Москва, 04.06.2020

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории региона с конца марта, будет продлён до 21 июня.

По словам главы края, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на Кубани находится под контролем.

При этом отмечается, что продление ограничительных мер связано в первую очередь с приездом в регион в последние дни большого числа отдыхающих и увеличением количества авиарейсов во всех аэропортах края, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что общественные и приотельные пляжи на юге России, в том числи и в Краснодарском крае, могут начать открываться в течение ближайших двух недель. Такой прогноз сделала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризима Ростуризма Елена Лысенкова.

Статистика по коронавирусу в России и мире на 4 июня 

В России за истекшие сутки выявлено 8 831 новых больных коронавирусом.  В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 998 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (767 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+375). Далее следуют Нижегородская область (+319) и Свердловская область (+298).

Онлайн статистика по коронавирусу по странам мира опубликована на этом сайте.

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