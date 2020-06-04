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В Кремле рассказали о ситуации с коронавирусом в России

Москва, 04.06.2020

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По словам представителя Кремля, ситуация с COVID-19 в РФ стабилизируется и постепенно улучшается, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что прогнозы здесь должны давать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков.

«В первую очередь этой информацией обладает мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, но только применительно к столице, как к региону РФ, – пояснил Песков. – Вы знаете, что в целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами все выступают весьма осторожно».

Ранее сообщалось, что по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, ограничения по коронавирусу готовы смягчить 35 регионов России

 «Уже 35 субъектов нашей страны готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений. Кроме того, ещё 7 регионов переходят даже на второй этап», - подчеркнул вице-премьер.

Статистика на 4 июня по коронавирусу в России и мире

В России за истекшие сутки выявлено 8 831 новых больных коронавирусом.  В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 441 108 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 998 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (767 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+375). Далее по данным свежей статистики следуют Нижегородская область (+319) и Свердловская область (+298).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 384 (+169 за сутки), выздоровели 204 623 (+8 666).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве, и статистику заболевших и выздоровевших от коронавируса можно на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в 188 странах мира к утру 4 июня насчитывается уже 6 516 320 заразивших новым коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, за сутки заболело 120 945 человек. За всё время пандемии скончались 377 279 пациентов.

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.

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