В Кремле сообщили, что ситуация с коронавирусом в России налаживается

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и постепенно улучшается. На вопрос журналистов к чиновнику, когда страна вернется к нормальной жизни, представитель Кремля ответил, что это вопрос к специалистам.

«Все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков в первую очередь», - заявил чиновник. Он уверен, что мэр Москвы Сергей Собянин обладает подобной информацией относительно Москвы.

Ранее столичный мэр заявил в интервью ТАСС, что маски для москвичей останутся обязательными до появления вакцины, что произойдет в октябре или феврале. При этом мэр считает, что через год москвичи полностью вернутся к обычной жизни.

«В целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и улучшается», - сообщил Песков.

Как сообщает оперштаб, за истекшие 24 часа число заражений коронавирусом нового типа в России выросло на 8 831 в 85 регионах. В общей сложности в стране за все время эпидемии было зафиксировано 441 108 случаев заболевания.

Наибольший прирост зафиксирован в Москве - 1998 новых диагнозов, в Московской области 767 инфицированных за сутки. Далее следуют Санкт-Петербург (+375), Нижегородская область (+ 319), Свердловская область (+298).