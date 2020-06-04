Вход/Регистрация Подписка

В Кремле сообщили, что ситуация с коронавирусом в России налаживается

Москва, 04.06.2020

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и постепенно улучшается. На вопрос журналистов к чиновнику, когда страна вернется к нормальной жизни, представитель Кремля ответил, что это вопрос к специалистам.

«Все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков в первую очередь», - заявил чиновник. Он уверен, что мэр Москвы Сергей Собянин обладает подобной информацией относительно Москвы.

Ранее столичный мэр заявил в интервью ТАСС, что маски для москвичей останутся обязательными до появления вакцины, что произойдет в октябре или феврале. При этом мэр считает, что через год москвичи полностью вернутся к обычной жизни.

«В целом применительно к стране сейчас специалисты констатируют положительную динамику, ситуация стабилизируется и улучшается», - сообщил Песков.

Как сообщает оперштаб, за истекшие 24 часа число заражений коронавирусом нового типа в России выросло на 8 831 в 85 регионах. В общей сложности в стране за все время эпидемии было зафиксировано 441 108 случаев заболевания.

Наибольший прирост зафиксирован в Москве - 1998 новых диагнозов, в Московской области 767 инфицированных за сутки. Далее следуют Санкт-Петербург (+375), Нижегородская область (+ 319), Свердловская область (+298).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. ЦБ принял трудное, но единственно верное решение
    В условиях кризиса Банк России решил отложить ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки граждан
  3. Миннесота в огне
    В Миннеаполисе четвертый день продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицейскими безоружного афроамериканца
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама