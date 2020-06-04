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В Минобороны раскрыли детали подготовки к испытаниям вакцины от коронавируса

Москва, 04.06.2020

Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая для испытания вакцины от коронавируса, уже прошла углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к испытанию нового препарата от COVID-19, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Эксперимент планируется провести на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института.

Завершение эксперимента ожидается к концу июля.

На данный период все добровольцы протестированы на предмет наличия у них коронавирусной инфекции нового типа. Для испытуемых на территории учреждения выделен отдельный изолированный медицинский корпус.

Накануне полную дезинфекцию всех палат, лабораторий, процедурных, административных и других помещений медицинского учреждения провели представители войск химзащиты.

В Минобороны сообщили, что добровольцев доставили в учреждение на специальных автомобилях, которые прошли дезинфекцию и спецобработку специалистами войск РХБ защиты.

Сегодня, 4 июня, будет определен окончательный состав группы по результатам проведенных анализов. Все прошедшие отбор будут помещены на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации.

Ранее сообщалось, что  вакцина прошла испытания на крупных и мелких животных. В ходе экспериментов выяснялась токсичность, безопасность и защитная эффективность препарата. После введения вакцины у всех животных развился полноценный иммунитет к коронавирусу, сообщил глава 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, полковник медицинской службы Сергей Борисевич. 

Коронавирус, статистика в России и в мире опубликована на этом сайте

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