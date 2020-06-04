ВЦИОМ: россияне рассказали, как собираются голосовать по поправкам в Конституцию

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 67% россиян собираются прийти на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

При этом 48% респондентов уверены в этом, а 19% сказали, что скорее примут участие в голосовании. Из них 61% проголосуют скорее за поправки, а 21% - скорее против, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что согласно указу президенту РФ Владимира Путина, голосование по поправка в российскую Конституцию состоится июля 2020 года.

Напомним, 26 февраля на встрече с рабочей группой по изменению Конституции РФ Владимир Путин поддержал дату проведения всероссийского опроса 22 апреля 2020. Однако 25 марта в своём обращении к нации президент объявил о переносе даты голосования с 22 апреля на более поздний срок из-за пандемии коронавируса COVID-19. 21 мая ЦИК РФ постановил возобновить подготовку к проведению голосования.