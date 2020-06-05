Дизель Арктике не друг

При существующих темпах сбора дизельного топлива потребуется не 2 недели, как утверждают власти, а примерно 160 дней (23 недели или около 6 месяцев) для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ №3 г. Норильска. Такое мнение высказал журналу «Эксперт» лидер общественного экологического движения «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, находящийся на месте аварии в Норильске.

Напомним, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (АО НТЭК) произошла авария: из-за разгерметизации резервуара в реки и почву попало больше 20 тысяч тонн дизельного топлива. На месте аварии превышение ПДК в десятки тысяч раз, а нефтепродуктами заполнены почти все притоки рек. Данная авария стала крупнейшей экологической катастрофой в Арктическом регионе страны. Уже сегодня признанный ущерб превысил 10 млрд руб.

Спасти Амбарную

На текущий момент в Норильске силами сотрудников «Норникеля» и специалистами отряда спасателей «Морречфлота» (входит в структуру Минтранса РФ, 15 специалистов из Мурманска и Санкт-Петербурга) идут работы по устранению последствий аварии. Главная их цель - ликвидации экологических последствий на реке Амбарная. При этом, по словам очевидцев, представители управления МЧС по Красноярскому краю по состоянию на 4 июня 2020 года в лагере спасателей на реке Амбарная отсутствовали.

С 1 июня 2020 года силами спасателей на реке Амбарная были установлены 7 уровней боновых ограждений, при ликвидации разлива используется механический метод (сбор дизельного топлива с поверхности воды). За одну рабочую смену (12ч) собирается около 30 тонн нефтепродукта, за сутки – 60 тонн. Работы ведутся круглосуточно. По оценкам экспертов, примерно 50% объема разлитого дизельного топлива попало в водоемы (приблизительно 10 тыс. тонн), и для его сбора, по данным спасателей, потребуется 14 дней, однако расчеты говорят о том, что для полного сбора топлива потребуется 160 дней.

«Имеются системные проблемы, связанные с отсутствием необходимого количества емкостей и организацией транспортировки собранного топлива в г. Норильск для его дальнейшей утилизации. Реализация предложения о термическом обезвреживании (сжигании) такого объема топлива неизбежно приведет к дополнительным негативным экологическим последствиям для региона. Также необходимо отметить, что визуально нефтепродукты присутствуют в акватории рек Далдыкан и Амбарная, загрязнения (заметных нефтяных пятен) на озере Пясино не обнаружено» - говорит руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин, находящийся в Норильске.

Сейчас главная проблема - ликвидировать разлив топлива и минимизировать ущерб. Экологи призывают российские общественные и природоохранные организации подключиться к работе.

«Обращаемся к природоохранным организациям и общероссийскому народному фронту "За Россию" с инициативой об организации волонтерского штаба для скорейшей ликвидации экологических последствий аварии. Спасателям остро необходима помощь добровольцев в хозяйственной работе по разгрузке и погрузке емкостей, прямо не связанной со сбором нефтепродуктов с поверхности реки», - говорится с в совместном заявлении экологов.

Предположительной причиной пролива нефтепродукта в Норильске стала просадка бетонной площадки, на которой установлен резервуар с резервным топливом. Просадка привела к отрыву дна резервуара от боковых стенок. «По мнению ряда экспертов, движение грунтов и, как следствие, деформация резервуара с дизельным топливом, было вызвано климатическими изменениями, активно происходящими в Арктической зоне. Данную версию необходимо проверить с привлечением ведущих профильных российских и зарубежных экспертов. В случае ее подтверждения провести комплексную проверку всех потенциально опасных объектов, находящихся в Арктической зоне РФ. Также представляется целесообразным предложить рассмотреть возможность внедрения онлайн системы мониторинга сейсмической обстановки на всех аналогичных инфраструктурных объектах Арктической зоны РФ», - говорит исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские Зеленые» Сергей Шахматов.

«После завершения первого этапа работ по ликвидации последствий аварии должна быть организована работа по детальной оценке нанесенного ущерба окружающей среде и биоразнообразию района загрязнения, - уверены экологи. - В дальнейшем необходимо провести системную реабилитацию всей пострадавшей экосистемы Таймыра с использованием наилучших доступных технологий и успешных экологических практик. Научное и экспертное сопровождение природоохранных проектов целесообразно поручить ФГБОУ ВО "Норильский государственный индустриальный институт". Общественный контроль за реализацией проектов реабилитации экосистемы может быть осуществлен силами общественных и природоохранных организаций г. Норильска, Красноярского края и Российской Федерации».