Вход/Регистрация Подписка

Дизель Арктике не друг

Москва, 05.06.2020
Авария в Норильске показала необходимость ужесточения экологического законодательства
#Общество

При существующих темпах сбора дизельного топлива потребуется не 2 недели, как утверждают власти, а примерно 160 дней (23 недели или около 6 месяцев) для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ №3 г. Норильска. Такое мнение высказал журналу «Эксперт» лидер общественного экологического движения «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, находящийся на месте аварии в Норильске.

Напомним, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (АО НТЭК) произошла авария: из-за разгерметизации резервуара в реки и почву попало больше 20 тысяч тонн дизельного топлива. На месте аварии превышение ПДК в десятки тысяч раз, а нефтепродуктами заполнены почти все притоки рек. Данная авария стала крупнейшей экологической катастрофой в Арктическом регионе страны. Уже сегодня признанный ущерб превысил 10 млрд руб.

Спасти Амбарную

На текущий момент в Норильске силами сотрудников «Норникеля» и специалистами отряда спасателей «Морречфлота» (входит в структуру Минтранса РФ, 15 специалистов из Мурманска и Санкт-Петербурга) идут работы по устранению последствий аварии. Главная их цель - ликвидации экологических последствий на реке Амбарная. При этом, по словам очевидцев, представители управления МЧС по Красноярскому краю по состоянию на 4 июня 2020 года в лагере спасателей на реке Амбарная отсутствовали.

С 1 июня 2020 года силами спасателей на реке Амбарная были установлены 7 уровней боновых ограждений, при ликвидации разлива используется механический метод (сбор дизельного топлива с поверхности воды). За одну рабочую смену (12ч) собирается около 30 тонн нефтепродукта, за сутки – 60 тонн. Работы ведутся круглосуточно. По оценкам экспертов, примерно 50% объема разлитого дизельного топлива попало в водоемы (приблизительно 10 тыс. тонн), и для его сбора, по данным спасателей, потребуется 14 дней, однако расчеты говорят о том, что для полного сбора топлива потребуется 160 дней.

«Имеются системные проблемы, связанные с отсутствием необходимого количества емкостей и организацией транспортировки собранного топлива в г. Норильск для его дальнейшей утилизации. Реализация предложения о термическом обезвреживании (сжигании) такого объема топлива неизбежно приведет к дополнительным негативным экологическим последствиям для региона. Также необходимо отметить, что визуально нефтепродукты присутствуют в акватории рек Далдыкан и Амбарная, загрязнения (заметных нефтяных пятен) на озере Пясино не обнаружено» - говорит руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин, находящийся в Норильске.

Сейчас главная проблема - ликвидировать разлив топлива и минимизировать ущерб. Экологи призывают российские общественные и природоохранные организации подключиться к работе.

«Обращаемся к природоохранным организациям и общероссийскому народному фронту "За Россию" с инициативой об организации волонтерского штаба для скорейшей ликвидации экологических последствий аварии. Спасателям остро необходима помощь добровольцев в хозяйственной работе по разгрузке и погрузке емкостей, прямо не связанной со сбором нефтепродуктов с поверхности реки», - говорится с в совместном заявлении экологов.

Предположительной причиной пролива нефтепродукта в Норильске стала просадка бетонной площадки, на которой установлен резервуар с резервным топливом. Просадка привела к отрыву  дна резервуара от боковых стенок. «По мнению ряда экспертов, движение грунтов и, как следствие, деформация резервуара с дизельным топливом, было вызвано климатическими изменениями, активно происходящими в Арктической зоне. Данную версию необходимо проверить с привлечением ведущих профильных российских и зарубежных экспертов. В случае ее подтверждения провести комплексную проверку всех потенциально опасных объектов, находящихся в Арктической зоне РФ. Также представляется целесообразным предложить рассмотреть возможность внедрения онлайн системы мониторинга сейсмической обстановки на всех аналогичных инфраструктурных объектах Арктической зоны РФ», - говорит исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские Зеленые» Сергей Шахматов.

«После завершения первого этапа работ по ликвидации последствий аварии должна быть организована работа по детальной оценке нанесенного ущерба окружающей среде и биоразнообразию района загрязнения, - уверены экологи. - В дальнейшем необходимо провести системную реабилитацию всей пострадавшей экосистемы Таймыра с использованием наилучших доступных технологий и успешных экологических практик. Научное и экспертное сопровождение природоохранных проектов целесообразно поручить ФГБОУ ВО "Норильский государственный индустриальный институт". Общественный контроль за реализацией проектов реабилитации экосистемы может быть осуществлен силами общественных и природоохранных организаций г. Норильска, Красноярского края и Российской Федерации».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Два типа изоляции
    В феминистическом хорроре «Приди ко мне» рассказывается страшная сказка о тоталитарной секте, изолировавшейся от мира в ирландском лесу. А снятый в трешевой стилистике провокативный сериал «Колл-центр», это история о террористическом захвате и удержании сотрудников московского «магазина для взрослых»
  2. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
  3. Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара
    Доллар теряет привлекательность, но сохраняется большая вероятность резкого повышения спроса на надежные валюты во второй половине года
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама