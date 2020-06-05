Гейтс прокомментировал слухи о чипировании людей под видом вакцинации от COVID-19

Американский предприниматель основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс в ответ на многочисленные заявления в разных источниках о чипировании населения планеты под видом вакцины о COVID-19 поспешил заверить, что о микрочипах в ходе вакцинирования речи не идет.

Гейтс также признался, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». Он добавил, что для выработки группового иммунитета, нужно привить 80% населения Земли после появления вакцины.

Билл Гейтс рассказал, что наслышан о теориях заговора в свой адрес, согласно которым он намерен в ходе вакцинации от коронавируса вживлять людям микрочипы, пишет Business Insider. Миллиардер заявил, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами.

«Очень трудно отрицать подобные заявления, потому что это так глупо и странно», - сообщил Гейтс в ходе общения с прессой. Он также отметил, что подобные теории и высказывания не приводят ни к чему иному, кроме разжигания вражды между людьми. При появлении вакцины необходимо будет привить 80% населения, но если люди будут думать, что это «афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», заявил предприниматель.

Теории о планах Гейтса по чипированию населения Земли стали появляться в январе с началом распространения нового коронавируса, создание которого также приписывали американскому миллиардеру.

Появлению подобных разговоров предшествовало выступление Гейтса на конференции TED в 2015 году. Основатель Microsoft заявил тогда, что наибольшую угрозу для человечества представляет не ядерная война, а появление вируса, угрожающего жизни миллионов людей.

Позже фонд Гейтса выделил $300 млн на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины против коронавируса, что также заставило появиться новым теориям о чипировании населения.