Вход/Регистрация Подписка

Германия приняла крупнейшую в истории страны антикризисную программу

Москва, 05.06.2020
#Германия
#Коронавирус
#Экономика
  • Германия приняла крупнейшую в истории страны антикризисную программу

imago images/photothek

Удивительные события происходят последнее время в Германии. Словно забыв о долгих годах жесткой экономии и строгой фискальной политики, ФРГ первой среди крупных европейских стран объявила о начале постпандемической программы выхода из кризиса, состоящей из смелых дополнительных расходов, сокращений налогов и финансовой помощи бизнесу и оцениваемой в общей сложности в 130 млрд евро.

В центре антикризисной программы, состоящей из 57 пунктов – снижение на 3% налога на добавленную стоимость (НДС), направленное на смягчение удара от сильнейшей за всю послевоенную историю Германии рецессии. Главными сторонниками этого решения являются лидер Христианско-демократического союза (CDU) Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун. С 1 июля до конца 2020 года НДС будет снижен с 19 до 16%, а льготная ставка – с 7 до 5%. Это обойдется казне в 20 млрд евро.

Эта и другие меры антикризисной программы указывают на радикальную смену курса федерального правительства Ангелы Меркель в фискальной политике. До прихода пандемии Берлин неизменно отвергал призывы международных организаций отказаться от строго исполнения правила сбалансированного бюджета (так называемое правило «черного ноля») и ускорять развитие экономики за счет повышения расходов правительства и снижения налогов.

Объявив о принятии антикризисной программы вечером 3 мая, Германия первой перешла от программы борьбы с коронавирусом к фискальной программе, направленной на ускорение восстановления экономики после пандемии и стимулирование спроса населения.

Министр экономики Петер Альтмайер назвал меры правительства «крупнейшей стимулирующей программой всех времен».

«После пяти лет фискальных профицитов и снижения госдолга с 82,4% от ВВП в 2010 году до 59,8% в 2019 антикризисная программа еще раз показывает, что Германия готова и способна тратить больше, когда это нужно»,- объясняет главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмединг.

По словам главного экономиста ING Карстен Бржески, в целом все правительственные программы помощи, принятые правительством ФРГ во время пандемии, эквивалентны 10% ВВП страны!

Впрочем, антикризисная программа разочаровала немецкий автопром, который надеялся на включение в нее денежных субсидий для покупателей обычных машин. Правительство увеличило субсидии на покупку электромобилей и гибридов стоимостью до 40 тыс. евро с 3 до 6 тыс. евро, но не стало помогать покупателям дизельных и «бензиновых» автомобилей.

Антикризисная программа стала результатом напряженных продолжавшихся 21 час переговоров между меркелевским CDU, его неизменным союзником Христианско-социальным союзом (CSU) и Социал-демократической партией, входящих в Большую правящую коалицию. Для достижения согласия каждому из союзников пришлось пойти на болезненные уступки.

Программа предусматривает повышение доли правительства в субсидиях на оплату жилья для получателей социальной помощи, которые раньше в основном оплачивали местные власти. Кроме этого, муниципалитетам возместят до половины недополученных в результате пандемии корпоративных налогов.

Что касается бизнеса, то установлена верхняя граница взносов в фонд социального обеспечения на уровне 40%. Будет создан 25-миллиардный фонд для оказания в июне-августе помощи наиболее пострадавшим от коронавируса компаниям. В первую очередь это касается гостиничного сектора.

Семьи с детьми получат единовременное пособие на каждого ребенка в размере 300 евро. Эта выплата обойдется бюджету в 4,3 млрд евро.

Антикризисная программа также предусматривает создание 50-миллиардного фонда для будущих инвестиций с акцентом на переход к «зеленой» экономике и исследования в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Большие суммы будут потрачены и на расширение инфраструктуры для электромобилей.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. Два типа изоляции
    В феминистическом хорроре «Приди ко мне» рассказывается страшная сказка о тоталитарной секте, изолировавшейся от мира в ирландском лесу. А снятый в трешевой стилистике провокативный сериал «Колл-центр», это история о террористическом захвате и удержании сотрудников московского «магазина для взрослых»
  3. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама