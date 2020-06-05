Германия приняла крупнейшую в истории страны антикризисную программу

Удивительные события происходят последнее время в Германии. Словно забыв о долгих годах жесткой экономии и строгой фискальной политики, ФРГ первой среди крупных европейских стран объявила о начале постпандемической программы выхода из кризиса, состоящей из смелых дополнительных расходов, сокращений налогов и финансовой помощи бизнесу и оцениваемой в общей сложности в 130 млрд евро.

В центре антикризисной программы, состоящей из 57 пунктов – снижение на 3% налога на добавленную стоимость (НДС), направленное на смягчение удара от сильнейшей за всю послевоенную историю Германии рецессии. Главными сторонниками этого решения являются лидер Христианско-демократического союза (CDU) Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун. С 1 июля до конца 2020 года НДС будет снижен с 19 до 16%, а льготная ставка – с 7 до 5%. Это обойдется казне в 20 млрд евро.

Эта и другие меры антикризисной программы указывают на радикальную смену курса федерального правительства Ангелы Меркель в фискальной политике. До прихода пандемии Берлин неизменно отвергал призывы международных организаций отказаться от строго исполнения правила сбалансированного бюджета (так называемое правило «черного ноля») и ускорять развитие экономики за счет повышения расходов правительства и снижения налогов.

Объявив о принятии антикризисной программы вечером 3 мая, Германия первой перешла от программы борьбы с коронавирусом к фискальной программе, направленной на ускорение восстановления экономики после пандемии и стимулирование спроса населения.

Министр экономики Петер Альтмайер назвал меры правительства «крупнейшей стимулирующей программой всех времен».

«После пяти лет фискальных профицитов и снижения госдолга с 82,4% от ВВП в 2010 году до 59,8% в 2019 антикризисная программа еще раз показывает, что Германия готова и способна тратить больше, когда это нужно»,- объясняет главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмединг.

По словам главного экономиста ING Карстен Бржески, в целом все правительственные программы помощи, принятые правительством ФРГ во время пандемии, эквивалентны 10% ВВП страны!

Впрочем, антикризисная программа разочаровала немецкий автопром, который надеялся на включение в нее денежных субсидий для покупателей обычных машин. Правительство увеличило субсидии на покупку электромобилей и гибридов стоимостью до 40 тыс. евро с 3 до 6 тыс. евро, но не стало помогать покупателям дизельных и «бензиновых» автомобилей.

Антикризисная программа стала результатом напряженных продолжавшихся 21 час переговоров между меркелевским CDU, его неизменным союзником Христианско-социальным союзом (CSU) и Социал-демократической партией, входящих в Большую правящую коалицию. Для достижения согласия каждому из союзников пришлось пойти на болезненные уступки.

Программа предусматривает повышение доли правительства в субсидиях на оплату жилья для получателей социальной помощи, которые раньше в основном оплачивали местные власти. Кроме этого, муниципалитетам возместят до половины недополученных в результате пандемии корпоративных налогов.

Что касается бизнеса, то установлена верхняя граница взносов в фонд социального обеспечения на уровне 40%. Будет создан 25-миллиардный фонд для оказания в июне-августе помощи наиболее пострадавшим от коронавируса компаниям. В первую очередь это касается гостиничного сектора.

Семьи с детьми получат единовременное пособие на каждого ребенка в размере 300 евро. Эта выплата обойдется бюджету в 4,3 млрд евро.

Антикризисная программа также предусматривает создание 50-миллиардного фонда для будущих инвестиций с акцентом на переход к «зеленой» экономике и исследования в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Большие суммы будут потрачены и на расширение инфраструктуры для электромобилей.