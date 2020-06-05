Вход/Регистрация Подписка

Государство взяло под контроль поставки медикаментов для лечения коронавируса

Москва, 05.06.2020

Государство взяло под контроль распределение поставок медикаментов для лечения коронавируса COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабмина, временный порядок будет действовать до конца этого года, что позволит значительно повысить эффективность лекарственного обеспечения больных COVID-19.

Статистика на 5 июня по коронавирусу в России и мире

В России за истекшие сутки выявлено 8 726 новых больных коронавирусом.  В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 449 834 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 885 новых заболевших. Таким образом, число выявленных за сутки случаев COVID-19 в столице третий день составляет менее 2 тыс.

На втором месте – Подмосковье (762 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+378). Далее следуют Нижегородская область (+330) и Свердловская область (+251).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 528 (+144 за сутки), выздоровело – 212 680 (+8 057).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в мире по данным 08:00 мск 5 июня насчитывается уже 6 683 324 заразивших COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за сутки заболело 129 879 человек. Накануне этот показатель был равен 120 945. За всё время пандемии COVID-19 скончались 382 826 (+5 547) пациентов.

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. Два типа изоляции
    В феминистическом хорроре «Приди ко мне» рассказывается страшная сказка о тоталитарной секте, изолировавшейся от мира в ирландском лесу. А снятый в трешевой стилистике провокативный сериал «Колл-центр», это история о террористическом захвате и удержании сотрудников московского «магазина для взрослых»
  3. Президентские выборы в США пойдут не по сценарию
    Американцы оказались в небывалой ситуации. Под вопросом не только традиционная процедура голосования, но и сами выборы
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама