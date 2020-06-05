Государство взяло под контроль поставки медикаментов для лечения коронавируса

Государство взяло под контроль распределение поставок медикаментов для лечения коронавируса COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабмина, временный порядок будет действовать до конца этого года, что позволит значительно повысить эффективность лекарственного обеспечения больных COVID-19.

Статистика на 5 июня по коронавирусу в России и мире

В России за истекшие сутки выявлено 8 726 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 449 834 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 885 новых заболевших. Таким образом, число выявленных за сутки случаев COVID-19 в столице третий день составляет менее 2 тыс.

На втором месте – Подмосковье (762 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+378). Далее следуют Нижегородская область (+330) и Свердловская область (+251).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 528 (+144 за сутки), выздоровело – 212 680 (+8 057).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в мире по данным 08:00 мск 5 июня насчитывается уже 6 683 324 заразивших COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за сутки заболело 129 879 человек. Накануне этот показатель был равен 120 945. За всё время пандемии COVID-19 скончались 382 826 (+5 547) пациентов.

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.