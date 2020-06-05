Курс доллара пошел на разворот

В четверг курс рубля существенно подешевел к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску.



Так, по данным на 19:00 мск, на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 69,29 руб. что на 62,5 коп. выше уровня закрытия торгов среды. Ещё более мощно вырос курс евро, который прибавив за сутки 1,26 руб., торговался по 78,42 руб.

Таким образом, вчера российская валюта просела к доллару и евро, отыгрывая отрицательные сигналы с внешних рынков, снижение спроса на рублевые активы, а также подающую в цене нефть.

Напомним, министры стран ОПЕК, а также государств, которые не входят в картель, пока никак не могут прийти к согласию относительно встречи, которая должна изменить планы по объемам добычи нефти в следующем месяце.

Условием для предстоящей встречи ОПЕК является точное исполнение всех обязательств по сокращению добычи сырья всеми участниками сделки, либо они должны обещания компенсировать объёмы добычи в будущем. Если этого не случится, то можно будет говорить о том, что уже в самое ближайшее время сделка окончательно развалится, мировые цены на нефть рухнут, а доллар и евро пойдут вверх, обвалив рубль.

Царящая неопределённость относительно встречи министров ОПЕК+ естественно сказывается на нефтяных котировках. В этой связи стоимость августовских контрактов на нефть сорта Brent на вечерних торгах снизилась на 0,8% – до 39,47 долларов за баррель. Июльские фьючерсы на «чёрное золото» марки WTI подешевели на 1,39% – до 36,77 долларов за бочку.

Но не только нефть вчера сыграла против курса рубля. Спрос на нацвалюту упал также из-за негативной динамики российских фондовых индексов. При этом лидером падения стали акции «Норникеля», которые весь четверг теряли в цене на фоне ужасной аварии с разливом топлива в Норильске.

Напомним, в конце мая там вылилось 17 тыс. тонн дизтоплива, которое проникло в почву и попали в реку Амбарная, а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Общая площадь разлива составила 180 тыс. кв метров, а на устранение последствий этой техногенной и одновременно экологической катастрофы потребуется минимум 2 недели.

Кроме того, вчера солидно укрепился евро, в том числе и в паре с рублём. Как напомнил Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» рост курса единой валюты ЕС на Forex начался сразу же после итогов заседания ЕЦБ, который оставил неизменными все ключевые ставки, но при этом расширил экстренную программу выкупа активов сразу на 600 млрд евро вместо ожидавшихся участниками рынка 500 млрд евро.

«Подобная ситуация в виде укрепления евро на Forex и снижения индекса доллара отражалась вчера и на российском рынке. Уверен, что в последний рабочий день этой недели евро ещё сильнее укрепится к рублю, откинув его к отметке 79,00-79,50. При этом неопределённость вокруг ОПЕК+ также добавит негатива. Поэтому и в паре с долларом у рубля не так много шансов остаться хотя бы на вчерашних событиях. Поэтому вероятнее всего доллар уже сегодня приблизится к отметке в 70,00 руб. и возможно уверенно её пройдёт», – предположил Кравченко.

Алексей Капитанов из Инбанка считает, что вчера на курс рубля негативно влияло снижение мировых цен на нефть, которые постепенно отходят от достигнутых ранее значений свыше 40 долларов за баррель Brent.

«Это ожидаемо плохо влияет на курс российской валюты. Из внешних событий на рубль давит европейский регулятор, который предложил дополнительный пакет стимулов, способный улучшить настроения в еврозоне и укрепить евро. При этом внутренняя повестка также весьма критична для нацвалюты из-за ситуации с разливом нефти в Норильске. В этой связи рубль в пятницу в паре с долларом может вернуться в диапазон 69,90-70,30, а в паре с евро – в коридор 79,50-80,00 руб.

В свою очередь экономист Антон Шабанов подчеркнул, что делать сейчас долгосрочный прогноз на курс рубля вообще не имеет смысла.

«Пока можно говорить лишь о небольших колебаниях в курсе. Что будет в дальнейшем, вопрос очень сложный. Скорее всего, в ближайшее время рубль, конечно, немного сдаст свои позиции, но это пока не так уже и критично», – полагает он.

Между тем, аналитики Danske Bank сделали неожиданный прогноз по курсу рубля к евро, отметив, что российская валюта сейчас выглядит привлекательной для иностранных инвесторов.

По их мнению, несмотря на временную пробуксовку, рост курса рубля в будущем возобновится. При этом они считают, что улучшения перспектив экономики еврозоны также благоприятны и для экономики России.

«Падение доходности по европейским облигациям, которых центробанк Европы купит до конца 2021 года на 1.35 трлн евро, в условиях усиления аппетита к рисковым активам означает, что спрос инвесторов на рублёвые активы возрастёт. Поэтому мы прогнозируем падение евро к рублю до 74,90 руб. в перспективе 6 и 12 месяцев», – резюмировали аналитики Danske Bank.