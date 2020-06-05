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Лондон пошел на жесткую конфронтацию с Пекином

Москва, 05.06.2020
#Политика
  • Лондон пошел на жесткую конфронтацию с Пекином

EPA

Соединенное Королевство вслед за США пошло на резкое обострение отношений с Поднебесной. Поводов к противостоянию два: события в Гонконге, который полтора столетия был британской колонией и который был возвращен Китаю менее четверти назад; и Huawei Technologies Co., обвиняемая Вашингтоном в шпионаже.

Любопытно, что вопрос отношений с Китаем стал приоритетным в международной повестке Лондона в то самое время, когда он не только без особых успехов борется с коронавирусом, но и пытается договориться с Евросоюзом по брекзиту, многими забытому из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Конечно, Джонсон обостряет отношения с КНР с оглядкой на Дональда Трампа, который в своем противостоянии с Пекином ищет союзников.

Недовольство Лондона вызвало решение КНР принять закон о безопасности в Гонконге. Несмотря на то, что Гонконг уже более двух десятков лет не принадлежит Британии, политики на туманном Альбионе считают, что продолжают нести за него ответственность. На Западе новый закон о безопасности считают фактической отменой автономного статуса Гонконга, который по соглашениям между Лондоном и Пекином должен продлиться до 2047 года. Британское правительство готов предложить британское гражданство приблизительно трем миллионам гонконгцев в случае принятия этого закона, что, естественно, вызывает недовольство Пекина.

«Мы выполним наши обязательства и обещания и предоставим гонконгцам возможность выбора»,- написал Борис Джонсон 3 мая в лондонской Times of London и South China Morning Post.

В МИД КНР решительно отвергают какое бы то ни было право Великобритании вмешиваться в его отношения с Гонконгом, который, как напоминает китайское правительство, уже 23 года является автономным районом Китая, а не британской колонией.

Что же касается Huawei, то правительство Бориса Джонсона, похоже, окончательно позволило американским союзникам убедить себя в угрозе безопасности, которую якобы представляет китайский гигант, и намерено исключить его из процесса создания на туманном Альбионе сетей 5G, в которых Huawei является несомненным мировым лидером.

Напомним, что не далее как в январе этого года Борис Джонсон разрешил Huawei поставлять детали и оборудование для сетей 5G в Великобритании. Однако после прихода пандемии коронавируса отношение премьер-министра и его правительства к лидеру телекоммуникационного сектора изменилось. Сейчас британские власти хотят ограничить участие Huawei в строительстве сетей 5G на островах или даже полностью его исключить. В мае состоялись переговоры британского правительства с японской IT-компанией NEC Corp. Еще одной возможной заменой китайскому IT-гиганту является Samsung Electronics Co Ltd.

В Белом доме, конечно, рады резкой смене позиции главного союзника США в Европе, потому что она может повлиять и уже, похоже, влияет на принятие аналогичных решений целого ряда западных стран. Так, канадские телекоммуникационные операторы Bell и Telus Inc. на этой неделе решили доверить строительство сетей 5G шведскому изготовителю телекомовского оборудования Ericsson и финской компании Nokia, а немецкая Telefonica Deutschland тоже выбрала в качестве подрядчика Ericsson.

Еще одну причину для обострения отношений с КНР нашел бывший глава Форин офиса, а ныне депутат британского парламента Джереми Хант. В четверг, 4 мая, он открыл новый фронт борьбы с Пекином, заявив о тревоге Соединенного Королевства о судьбе Тайваня, который в Китае считают временно отколовшейся провинцией.

«Своим желанием отменить гонконгскую политику «одна страна, две системы» Китай может давать сигнал, что он также отказывается от мирного воссоединения с Тайванем в пользу военного решения вопроса,- написал Джереми Хант в Twitter.- Если это произойдет, то последствия для западных демократий будут очень опасные».

Однако далеко не все в Соединенном Королевстве согласны с позицией, занятой сейчас правительством Джонсона в отношениях с Китаем. В среду Пекин получил неожиданную поддержку от двух крупных британских банков, играющих главную роль в финансовой системе Гонконга. HSBC Holdings Plc, который, кстати, был создан в XIX веке именно в Гонконге, и Standard Chartererd Plc поддержали закон о безопасности в Гонконге.

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