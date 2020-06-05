Правительство перенесло макропрогноз без объяснений

Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы будут рассмотрены на следующем заседании правительства, которое пройдет на неделе с 8 по 14 июня 2020 года. На вчерашнем еженедельном заседании он рассмотрен не был.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в Минэкономразвития, данное решение приняли в правительстве, хотя причины, по которым рассмотрение этого вопроса было перенесено на неделю, не раскрываются.

Заседание правительства проходит каждую неделю по четвергам. Согласно информации, размещенной на сайте кабмина, на заседании, которое должно было пройти на текущей неделе, планировалось рассмотреть «сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемых изменениях цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В данный момент сложно что-либо прогнозировать, именно поэтому и было перенесено рассмотрение макропрогноза, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Макропрогноз на три года, напоминает он, это стратегический документ, от которого зависит развитие экономики РФ. В нем расписаны источники поступления средств в бюджет, отражены самые важные параметры, на которые будет опираться государство (ставка ЦБ, курс рубля, уровень коммунальных тарифов, размер налогов, акцизов и прочего). Условно говоря, этот макропрогноз можно назвать бухгалтерской сводкой «дебет-кредит» в масштабах страны, согласно которому будет действовать правительство, министерства и регулятор на протяжении долгого периода.

Этот документ начинал формироваться до того, как в мире началась пандемия и была остановлена экономика. И макропрогноз придется пересматривать, уже учитывая новые реалии: падение ВВП России на 12% в апреле (по итогам мая снижение может достичь отметки 15%), продление карантинных мероприятий в стране до октября текущего года (согласно плану правительства по восстановлению экономики) и другие.

Вероятнее всего, говорит Артем Деев, что макропрогноз будет пересматриваться еще и потому, что в новых условиях функционирования российской экономики нужно будет оценить очень много факторов. Например, воздействие повышения тарифов на электроэнергию и газ с 1 июля, а затем – с 1 января. Также придется учесть те меры поддержки экономики, которые кабмин озвучил ранее (снижение НДС для туротрасли с 1 января следующего года до 7%, предоставление отсрочек по уплате налогов и услуг ЖКХ и т.д.).

В трехлетнем плане были указаны одни параметры выхода на темпы роста ВВП, собираемости налогов, пополнения бюджетов – федерального и регионального. Сейчас придется пересмотреть все цифры и понять, какова будет динамика в этот трехлетний период в новых условиях. Слишком многое изменилось за последние три месяца: снижение цен на энергоресурсы, падение собираемости налогов и оборотов отраслей на фоне коронавируса, рост затрат государства по безработице и т.д. Уже после пересмотра макропрогноза, заключает аналитик, можно будет делать какие-либо выводы, ведь все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и темпов запуска экономики.

На сегодня и сам восстановительный план ещё не утверждён, и цифры и список мер в нём могут дорабатываться, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Кроме того неясно, будет ли на 2021-2022 годы отдельная смета под нацпроекты, и какая. Он Он отмечает также, что бюджет развития должен быть дефицитным, в то время как правительство привыкло исходить из концепции профицита.

Принципиально же макропрогнозы такого рода правильнее делать, когда хотя бы небольшое отталкивание от дна падения уже налицо, считает аналитик. И, например, вчера такого рода прогнозом по Еврозоне поделился Европейский центральный банк, предположив максимальную глубину падения ВВП Еврозоны на уровне -8.7% по итогам всего 2020 года и рост после этого на +5.2% в 2021 году. Нормальные здравые ожидания, ничем не напоминающие прогнозы нового экономического апокалипсиса, но и без иллюзий полного восстановления потерь к 2022 году.

И это после утверждённых вчера вложений в еврозону на 600 млрд евро только со стороны самого ЕЦБ в рамках чрезвычайной программы скупки корпоративных облигаций в условиях пандемии Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP). Что, впрочем, не превышает 3,5% от общеевропейского годового ВВП, хотя эти суммы выкупа бондов и больше всех золотовалютных резервов ЦБ России. А ведь ещё есть и более триллиона евро на программы количественного смягчения от того же ЕЦБ, плюс одобренные ранее Еврокомиссией 540 млрд евро на восстановление экономик региона, плюс 750 млрд евро на восстановление в следующем году.

А это всё по совокупности тянет уже на поддержку в размере более 10% от нынешнего уровня ВВП Европы, но и при этом масштабе вливаний еврозона не рассчитывает на рост по итогам двух лет. Наивно было бы всерьёз рассчитывать пока на это в России, заключает Пушкарёв. Особенно учитывая огромную зависимость и сырьевого сектора и всех наших макропоказателей именно от внешней конъюнктуры спроса, прежде всего как раз со стороны Европы и теснее нас связанного с ней экономически Китая, заключает он.

Что касается нашей страны, то очевидно, что вокруг путей развития экономики идет острая борьба, которая, вопреки традиции закрытости, прорывается на поверхность. Действительно, не утвержден переданный президенту вечером 1 июня общенациональный план развития экономики. То, что известно о нем из утечек в СМИ, представляет собой набор довольно-таки несмелых мер.

Что касается нашей страны, то очевидно, что вокруг путей развития экономики идет острая борьба, которая, вопреки традиции закрытости, прорывается на поверхность. Действительно, не утвержден переданный президенту вечером 1 июня общенациональный план развития экономики. То, что известно о нем из утечек в СМИЮ представляет собой набор довольно-таки несмелых мер.

Как заявлял в конце мая вице-премьер Юрий Борисов «Я думаю, что мы должны рисковать и идти на дефицитный бюджет, идти на заимствования. Мы должны начинать тратить, и уж как минимум не сокращать те бюджетные ассигнования, которые сегодня у нас в планах и в бюджете», — очевидно, что эта позиция встречает сопротивление по крайней мере министерства финансов.

У нее могут быть оппоненты и на высшем политическом уровне, так как сверхконсервативная финансовая политика ассоциируется с политической стабильностью, хотя и на фоне бедности. О финансовом положении народа вице-премьер и сказал: «Нужно не сжиматься, нужно наоборот динамично двигаться вперед. Мы должны гордиться, если будем доминировать за счет отечественной продукции на внутреннем рынке и увеличивать свой экспортный потенциал. Все это даст реальный рост благосостояния наших граждан — собственно, для чего мы все это делаем».

Прийти к консенсусу по поводу прогноза будет очевидно, непросто, так как нужно определиться с предпосылками, на которых он основывается. Прогноз не является пассивной аналитикой, на нем строится и трехлетний бюджет. По сути, прогноз, этот прежде всего прогнозирование бюджетных трат (их потом еще утверждает парламент), хотя большое значение имеют и, выбираемые тоже довольно-таки волевым образом, предполагаемые будущие цены на нефть и другие экспортные товары.

Довольно-таки очевидно и то, что принятый даже и через неделю макропрогноз вряд ли будет содержать большие неожиданности. Впрочем, надо подождать. В действительности, дело не только в борьбе, а и в том, что за ней стоит содержательная дискуссия, а не просто бюрократическая рутина (и вряд ли - неспособность посчитать показатели). Этой дисскуссии еще бы и большей открытости.