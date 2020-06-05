Названы два самых качественных продукта в России

Водка и растительное масло являются самыми качественными продуктами в России с точки зрения количества нарушений, которые выявляются в ходе проверок, передает Лента.ру, ссылаясь на данные предыдущих исследований.

Водка признана безопасной на 97,9%, а нерафинированное подсолнечное масло на 88,2%.

В пятерке рейтинга лучших продуктов страны оказались сушки, их качество подтверждено в ходе 81,8% проверок, гречка (72,2%) и сметана (72%).

Продуктами с наибольшим количеством нарушений при изготовлении признаны свиной шашлык, некачественный продукт выявлен в результате 37,5% проверок, а так же:

глазированный ванильный сырок (36,8%);

коньяк (34%);

сервелат (27,7%);

сухие завтраки (27%).

В категории напитков после водки самыми качественными признаны пиво и томатный сок.

Среди молочных продуктов меньше всего нарушений при изготовлении сметаны и клубничного йогурта, а у мяса меньше всего претензий к курам-бройлерам.

Самыми опасными в плане нарушений при изготовлении эксперты признали:

творог;

сливочное масло;

красную икру;

пельмени

Ранее в Роскачестве рассказали о токсинах, содержащихся в овощах и фруктах. Именно специалисты рассказали, что в косточках вишни содержится небольшое количество цианида. К сожалению, ядовитыми являются и семена яблок, и абрикосов.