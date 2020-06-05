Нефть вытянула рынок

Ожидание встречи ОПЕК+ и продления вопроса о сокращении добычи нефти дало толчок для роста <черного золота>. На этом фоне российский рынок акций закончил торговую сессию в пятницу в плюсе.

Так, индекс Мосбиржи подрос на +0,96% до 2792,74 пунктов. Индекс РТС поднялся на 2,26% до 1285,78 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 20:21 мск стоила - 42,22 долларов за баррель (+5,65%). Пока это максимальное значение после обвала стоимости 6 марта. Российская валюта на этом фоне укреплялась - 68,57 рублей за доллар.

<Сбербанк> отчитался о падении чистой прибыли по итогам мая, но акции вопреки этому росли (обыкновенные +2,82%, <префы> +3,73%). Начали отыгрывать падение бумаги <Норникеля> (+2%), которые сильно просели после крупной аварии на территории <дочки> компании - ТЭЦ в Норильске. На совещании у президента Владимира Путина глава <Норникеля> пообещал полностью исправить последствия разлива 20 тыс. тонн топлива за счет компании. Лучше рынка торговались акции <Аэрофлота> (+4,47%), <М.Видео> (+5,67%), <РусГидро> (2,94%). Среди нефтяных компаний росли котировки <Роснефти> (+3,05%), <Лукойла> (+0,55%), <Сургутнефтегаза> (+0,86%).

Крупнейший в мире производитель алмазов компания <Алроса> о падении продаж и выручки по итогам первого квартала 2020 года. Это потянуло вниз ее котировки (-2,75%). Акции добывающих драгоценные металлы предприятий падали на фоне дешевеющего золота: <Полиметалл> (-5,65%), <Полюс> (-4,14%).