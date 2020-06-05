«Норникель» просят отдать государству

«Костер на такой площади»

По ходу ликвидации последствий крупной аварии с разливом дизельного топлива в Норильске, случившейся 29 мая, политический накал вокруг этой ситуации только нарастает. Разгерметизировался резервуар, принадлежащий комбинату НТЭК, дочернему предприятию Норильско-Таймырской энергетической компании. В нем хранилось 21 163 тонны горючего, что представляет собой весьма значительный объем. В пятницу 5 мая вопросами ликвидации последствий экологического бедствия, а также — его причинами начал вплотную заниматься Владимир Путин.

На специально собранном совещании он напомнил, что в результате разгерметизации одного из резервных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске, на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Значительная его часть попала и в реку Амбарная. Произошло это около девяти часов утра по московскому времени.

Как сообщил президенту глава МЧС Евгений Зиничев, в подразделения МЧС России информация о происшедшей чрезвычайной ситуации поступила по линии Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) только 31 мая. Всё это время предприятие пыталось собственными силами локализовать последствия разлива.

На сегодняшний день принимаются меры по локализации распространения разлива, поставлены боновые заграждения, организована работа по сбору нефтепродуктов, загрязнённой воды и почвы. Создана группировка сил с привлечением профессиональных аварийно-спасательных формирований. Также запланированы мероприятия по ее наращиванию. В настоящее время собрано 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. Конечно, остро стоит вопрос с их утилизацией, обратил внимание министр.

Общая протяженность водных объектов от места загрязнения до боновых ограждений сейчас порядка 20 километров, добавила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Росприроднадзором оценивается излив и попадание на грунт примерно 6 тысяч тонн нефтепродуктов и около 15 тысяч тонн – попадание в водные объекты. По словам руководителя ведомства, сейчас проводятся мероприятия по оценке ущерба, объема адекватности мер, проводимых компанией по устранению последствий, определяется круг виновных лиц. Начато расследование.

Глава компании – владельца резервуара Сергей Липин сообщил, что подразделения компании «Норильский никель» немедленно приступили к локализации разлива нефтепродуктов и к утру вышли на разведку водных объектов Норильско-Пясинской водной системы. По его прогнозу, чрезвычайная ситуация будет ликвидирована за 14 дней.

Президент был крайне недоволен тем, что сообщение о происшедшем поступило в МСЧ лишь 31 мая, в связи с чем пообещал, что все контролирующие и правоохранительные органы будут задействованы для проверки.

И как заявил на совещании министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, «ситуация очень тяжелая» и он не представляет себе способа сжигания в Арктике такого количества топлива. Он выразил большие сомнения не только по поводу 14 дней, а и по поводу самой возможности ликвидации разлива. Но нужно постараться извлечь (отовсюду, куда оно попало) максимальное количество топлива, смешав его затем с химическими реагентами. «И, в случае когда уже совсем будет тяжко, наверное, чего-то сжечь. Но такой костер на такой площади, такого количества, Владимир Владимирович, это будет большая проблема, на мой взгляд», — сделал вывод министр экологии

Владелец УК «Интеррос», являющейся акционером «Норникеля», и его глава Владимир Потанин также принял участие в разговоре с президентом РФ по видеосвязи из Норильска. Темой их беседы стала оценка стоимости ущерба от аварии. По мнению Владимира Путина, своевременная замена прохудившегося резервуара стоила бы несопоставимо меньше, чем придется потратить теперь (10 млрд рублей, по экспресс-оценке Потанина).



Неожиданное продолжение

В сообщении «Норникеля» в пятницу днем говорится, что НТЭК (входит в группу компаний «Норильский никель») незамедлительно приступил к ликвидации последствий пролития нефтепродуктов. Всего к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено 250 человек и 72 единицы техники Заполярного филиала компании «Норильский никель», НТЭКа и специализированных организаций.

Тем не менее, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский уже обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство «Норникеля», в том числе и владельца холдинга Владимира Потанина, на время расследования аварии. Более того: появились слухи о вероятной национализации стратегически важного для России предприятия.

И как заявил бывший совладелец «Норникеля», бизнесмен Михаил Прохоров, призывы к национализации «Норникеля», а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании, которые звучат после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, формируют опасный прецедент для бизнеса.

«Процессы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг Норильска, настораживают. Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент. Это серьезная угроза для всех, кто управляет и развивает частные предприятия в стране от маленьких ресторанов до промышленных гигантов», - считает Прохоров, которого цитирует пресс-служба инвестфонда «Группа Онэксим».

«Это угроза всей экономике страны, которая благодаря частному бизнесу и предпринимательской инициативе сделала за последние 20 лет мощный скачок. Я бы предложил не забывать, что в значительной мере именно этим людям уже в ближайшие месяцы предстоит реализовывать амбициозный национальный план восстановления экономики», — подчеркнул бизнесмен.

В эту ситуацию также пришлось вмешаться Кремлю. О том, что там не рассматривают вопросы возможной национализации «Норникеля» после аварии с утечкой топлива в Норильске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК. «Вы знаете, нам совершенно неизвестно [о призывах к национализации], здесь вообще никакой темы для комментариев не существует», — сказал представитель Кремля. По его словам, в Кремле «не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил».

Нетипичный случай

Так или иначе, но, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, акции «Норильского никеля» уже подешевели на 10%, или примерно до 20 тысяч рублей за акцию в течение суток после объявления об этом происшествии. Даже такое падение ценных бумаг компании эксперту видится не предельным, вполне возможно, что они дойдут и до 19 тысяч, считает он, если будут еще какие-то комментарии или более серьезные данные по аварии.

Непосредственно на финансовые результаты и выплаты дивидендов эта история не повлияет, уверен аналитик, но капитальные затраты возрастут сразу на 40-50 миллиардов рублей. Однозначно сейчас начнутся проверки всех объектов, работающих на севере страны и принадлежащих «Норникелю». А скорее всего, под проверки пойдут и объекты других компаний, работающих рядом с шельфом – «Роснефти», «Газпрома» и доугих.

При этом нужно понимать, говорит Кричевский, что данная ситуация – не систематическое нарушение правил безопасности и строительства, а единичный случай, пусть и приведший к экологической катастрофе. И, само собой, после таких затрат на возмещение ущерба, ликвидацию последствий и выплату различных штрафов, даже без подключения федеральных властей внутри самой компании начнется очень жесткая инспекция такого типа резервуаров.

Одни только затраты на восстановление экологии могут дойти до 20 млрд рублей, но не единовременно, а в ходе постепенного восстановления грунта, почвы, воды. К ним можно прибавить стоимость дизельного топлива, его дополнительную закупку, восстановление ТЭЦ, что составит еще порядка 3-4 млрд. Систематически такие истории возникать не будут, делает вывод Алексей Кричевский, слишком дорого они обходятся компании.

На текущий момент рыночная капитализация «Норильского Никеля» составляет порядка 3,4 трлн рублей. Это третье-четвертое место вместе с «Роснефтью» среди российских компаний после «Сбербанка» и «Газпрома» в зависимости от хода торгов. На текущий момент национализация холдингу не грозит, уверен эксперт, но проблема как для Потанина, так и для других олигархов может скрываться в другом. Он указывает, что в отношении принадлежащих им крупнейших компаний у властей возникают в последнее время разного рода претензии. В частности, это относится к компаниям нефтяной и металлургической отраслей, говорит он.

Возможно, предполагает Алексей Кричевский, это простые совпадения. Но в них, по его мнению, прослеживается и явный тпренд. Что же касается акций «Норникеля», то при условии отсутствия дальнейшего негатива они должны восстановиться в цене примерно до 21500-22000 за акцию в течение недели, прогнозируют в Академии управления финансами и инвестициями. Комбинат чувствует себя прекрасно, цены на палладий и никель поддерживают стоимость бумаг, при этом дивидендная доходность остается одной из лучших в России.

Глобальная проблема

Между тем, добавляет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, последствия экологической катастрофы будут проявляться в сложном переплетении технических, природоохранных, политических и экономических факторов. Прежде всего, важны причины произошедшего. По версии представителей «Норникеля» и властей Красноярского края, авария произошла из-за проседания опор резервуара с дизтопливом. Оно, в свою очередь, связано с подтаявшим грунтом из-за аномально мягкой температуры.

Если так, и причины – чисто климатические, то ответственность сотрудников и руководителей предприятия ограничена, полагает аналитик. Но тогда во всю ширь может встать более общий вопрос, который давно заботит специалистов и о котором снова напомнил данный прецедент.

А именно, то, что из-за глобального потепления в Арктике начинается таяние вечной мерзлоты, на которой за многие десятилетия построены не только предприятия, но и большие города. Проявлений таких последствий уже называют немало в разных регионах Заполярья. И если причина в этом, то произошедшая катастрофа – только пока самая крупная в данном ряду. Это может заставить принципиально пересматривать всю политику дальнейшего освоения Севера.

Пока же экономические и административные последствия непосредственно для «Норильского никеля» сложно предвидеть, говорит Марк Гойхман. Практически может быть поднят вопрос и о национализации предприятия, считает он. Причем это стало бы проявлением явной тенденции последних лет на огосударствление крупного бизнеса. И произошедший инцидент станет просто удобным поводом для изъятия крепкой компании из частного владения.

Для смены собственников в практике неоднократно использовались и правоохранительные органы, уголовные дела и пр. Между тем, «Норникель» — одно из крупнейших частных предприятий России мирового значения, реальное достояние страны. И его развитие именно как частной компании позволяет быть не только успешным, но и давать пример эффективности большого негосударственного бизнеса. Того, что в России еще можно быть частником, ведя прибыльный и общественно значимый, полезный для страны бизнес.

Тем временем рынок акций «Норникеля» воспринял негативно не столько сам факт катастрофы, сколько именно вероятность административных решений против него, указывает Марк Гойхман. Курс акций держался в последние дни примерно на уровне 22 000 руб., несмотря на произошедшее. И только в четверг 4 июня упал, но сразу на 10% - до 20000 – 20 400 руб. Рыночная капитализация компании сейчас составляет 3,22 трлн руб. Но при реальной вероятности национализации она может сократиться наполовину.