Американцы всерьез решили остановить «Северный поток — 2»

«Сядут усе»

Законодатели США предприняли попытку окончательно и бесповоротно решить судьбы «Северного потока — 2», надавив на него новыми санкциями. Соответствующий законопроект внесен в сенат США, передает «Прайм» со ссылкой на заявление одного из его соавторов, сенатора-республиканца Джона Барассо. Документ призван «уточнить и расширить» существующие санкции.

«Существует согласие между партиями и обеими палатами конгресса о том, что "Северный поток 2" представляет критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен», — заявил в связи с внесением законопроекта Круз.

По его словам, «новый законопроект ясно и окончательно разъяснит, что те, кто каким-либо образом связаны со строительством газопровода, незамедлительно попадут под санкции США».

В частности, в случае принятия закона, у США появится возможность введения санкций против компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. Также предполагается возможность санкций против тех, кто предоставляет услуги для испытаний, инспекций или сертификации для участников строительства трубопровода.

Остановят или нет?

Сенатор-демократ Джейн Шахин ведет непримиримую борьбу против «Северного потока — 2» Официальный сайт сенатора США от штата Нью-Гэмпшир Джейн Шахин

Джейн Шахин, Тед Круз и Джон Баррасо, которые входят в число авторов нового законопроекта, известны в первую очередь как авторы целого ряда инициатив направленных против российского энергетического сектора, напоминает партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт. Шахин, сенатор от штата Нью-Хэмпшир, только за прошлый год выступила в качестве соавтора «венесуэльских» санкций в отношении России за участие в совместных с PDVSA проектах и торговлю нефтью, и именно она была главным идейным вдохновителем и автором санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода.

То есть, в общем-то, именно ее стараниями швейцарская Allseas была вынуждена выйти из проекта строительства подводной части «Северного потока — 2», отмечает юрист. Кроме того, продолжает он, ровно год назад, 1 июня, госпожа Шахин вместе с упомянутыми Тедом Крузом и Джоном Баррасо уже предлагала законопроект, включающий пять видов санкций в отношении СП-2 и «Газпрома», среди которых в частности были санкции в отношении страховых компаний.

Так что, до тех пор, пока крупнейший экспортный проект «Газпрома» не будет завершен, сдан и запущен в эксплуатацию, вероятность того, что группа сенаторов во главе с госпожой Шахин будет предлагать все новые законодательные инициативы, направленные против этого, остается исключительно высокой, констатирует он.

Очевидно, говорит Павел Иккерт, что сейчас рост активности сенаторов, лоббирующих интересы американских производителей и экспортеров СПГ, связана с достаточно серьезным кризисом на внутреннем рынке. Экспорт СПГ растет недостаточно высокими темпами, а избыток предложения внутри страны в условиях рекордно низких цен делает бизнес на сжиженном газе нерентабельным.

Да, «Северный поток — 2» в самом деле представляет для американских экспортеров СПГ существенную конкурентную угрозу на рынке северной и центральной Европы, отмечает он. Но законодательные инициативы Шахин и соавторов имеют переменный успех.

Самый яркий пример тому: введение уже упомянутых санкций в отношении судов и судовладельцев, участвующих в прокладке подводного газопровода. Allseas, выполнившая 90% работ ушла, но, оказалось, что у «Газпром флота» имеется судно «Академик Черский», пригодное для дооснащения и завершения проекта. То есть, если для швейцарской Allseas введение американских санкций чревато потерей возможности работать по проектам, не связанным с «Газпромом», то для «Газпром флота», чьи корабли работают на российских проектах, такого рода санкции не страшны. На взгляд эксперта, это показывает низкую эффективность санкций.

По задумке авторов, в случае принятия нового законопроекта, санкционные риски должны сделать невозможным введение уже построенного газопровода в эксплуатацию, указывает Павел Иккерт. Действительно, в соответствии с международным и европейским законодательством, помимо государственной экспертизы при приемке должна проводиться и независимая, выполненная частной организацией.

Нельзя исключать, заключает юрист, что наличие рисков действительно отпугнет независимых экспертов, что, впрочем, не мешает получению аккредитации для осуществления соответствующих работ организацией, для которой такие риски не страшны. При наличии заинтересованности в завершении реализации проекта у властей Германии, а ее наличие подтверждает уже хотя бы недавнее выведение его из-под действия европейской «Газовой директивы», такой сценарий вполне возможен, полагает Павел Иккерт.

«Газпром» ищет ответ

Напомним, что по оценкам Bloomberg, газопровод может быть полностью готов для запуска поставок газа в Германию уже к концу 2020 года. Осталось построить только 6% 1239-километрового трубопровода. Еще в середине мая в агентстве предполагали, что в связи с завершением перехода «Академика Чарского» с Дальнего Востока в бассейн строительства «Северного потока — 2», строительство может быть возобновлено в ближайшие дни.

Пока, однако, насколько известно, этого не произошло. Можно отметить, что в настоящее время «Газпром» как будто не стремится привлекать внимание к «Северному потоку — 2». Куда большую информационную и юридическую активность проявляет компания-строитель — Nord Stream 2.

Однако в повестке заочного заседания совета директоров компании, назначенного на 11 июня, значится вопрос: «о влиянии западных санкций на группу "Газпром" в 2019-2020 годах и мерах реагирования».

Как отмечает агентство РИА «Новости», главный результат политики санкций — это задержка запуска «Северного потока — 2», поэтому, по мнению агентства, речь пойдет в основном о вариантах достройки газопровода.