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Опубликована мировая статистика по заразившимся коронавирусом за сутки

Москва, 05.06.2020
  • Опубликована мировая статистика по заразившимся коронавирусом за сутки

ТАСС

К утру 5 июня число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 6,63 миллиона человек в 188 странах, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным Университета, в мире за все время пандемии коронавируса заразилось 6 635 004 человека, за сутки заболевших стало больше на 123,3 тысячи. За весь период пандемии число безвозвратных потерь в мире составило 391 179 человек, 2,87 миллиона человек выздоровели.

На первом месте антирейтинга наиболее пострадавших от коронавируса SARS-CoV-2 стран остаются США, где к утру 5 июня насчитывается 1,87 миллиона зараженных.

Второе место занимает стремительно растущая Бразилия, где инфицировано коронавирусом 614,9 тысячи человек, Россия (441,1 тысячи) осталась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке оказались Великобритания (283 тысячи) и Испания (240,6 тысячи).

Самая высокая смертность от COVID-19 зафиксирована в Соединенных Штатах — 108 211 человек. У лидеров антирейтинга в странах Европы уровень смертности превышает 10 %.

Статистика коронавируса в России на сегодня, 5 июня

В России число заражений коронавирусом нового типа выросло на 8 831 в 85 регионах. В общей сложности в стране за все время эпидемии было зафиксировано 441 108 случаев заболевания. Наибольший прирост зафиксирован в Москве - 1998 новых диагнозов, в Московской области 767 инфицированных за сутки. Далее следуют Санкт-Петербург (+375), Нижегородская область (+ 319), Свердловская область (+298).

Статистика коронавируса по странам мира опубликована на сайте Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University (JHU)

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