Прогноз погоды на 7 дней: россиян ждут новые испытания

Проливные дожди, гроза и мощные порывы ветра, которые бушевали все первые дни июня почти на всей Русской равнине, в ближайшие выходные должны завершиться.



Но, как предупреждают синоптики, россиян в ближайшие дни ждут новые серьёзные испытания погодой.

Погода на 7 дней в Москве

Так, в Москву на смену низкому температурному фону и непрекращающимся ливням в выходные дни придёт заметное потепление. Но если в субботу ещё ожидаются кратковременные осадки и вполне комфортные плюс 22-24, то уже в воскресенье погода потеплеет до плюс 25-27.

В начале следующей недели, по прогнозу синоптиков, в столичном регионе будет много солнца, что позволит воздуху прогреться до плюс 27-30 градусов выше нуля, что выше даже июльских показателей. При этом будет очень душно.



А для москвичей, отвыкших от высоких температурных показателей, это станет очередным серьёзным испытанием, тем более при масочном режиме, который распоряжением местных властей, действует в городе, как минимум до 14 июня.

Европейскую России накроет аномальная жара. Прогноз синоптиков на 7 дней

По мере отходов циклонических атмосферных фронтов на север, погода почти на всей территорию европейской части России станет постепенно успокаиваться, а на смену прохладе мая и первых дней июня уже завтра придёт аномальное тепло, которое в начале недели трансформируется в аномальную жару. По прогнозу синоптиков, средние температуры на северо-западе и северо-востоке региона будут превышать норму примерно на 10 градусов. Такая климатическая ситуация сохранится как минимум до 10 июня.

Погода в СПб

Серьезные испытания погодой ждут Санкт-Петербург. Местных жителей вообще-то сложно чем-то удивить в плане погоды. Привыкших к майскому снегу и летнему зною поздней осенью петербуржцев, летней жарой не напугать. Но, плюс 28-32 при высокой относительной влажности воздуха – всё-таки не лучший «подарок» от синоптиков. Зато, дождь, который давно стал привычным атрибутом для климатической обстановке в городе на Неве, немного остудит горячий воздух и порадует местных жителей – осадки разной степени интенсивности прогнозируются в с 8 по 10 июня включительно.

Погода на Северо-западе России

Резкое потепление, согласно прогнозу синоптиков, также ждёт и другие города Северо-запада России.

Например, в Пскове и Новгороде температурный фон в ближайшие 7 дней будет на 8-10 градусов выше нормы. В воскресенье здесь ожидается плюс 25-27, солнечно и душно. А возможные кратковременные осадки, быстро испарившись на солнце, повысят влажность и лишь добавят дискомфорта.

В Сыктывкаре, где ещё в середине этой недели столбики термометров опускались до минус 1, уже завтра будет плюс 23-25. В понедельник, 8 июня в столице Коми воздух станет прогреваться до плюс 27, во вторник – до плюс 28, в среду – до плюс 29-31. Такие резкие перепады температуры станут серьёзным испытанием для метеозависимых и пожилых людей, а также граждан, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхания.

Прогноз погоды на 7 дней на Кольском полуострове и в Центральных регионах России

Очень серьёзную угрозу для жителей Кольского полуострова, а также регионов Центрального федерального округа (ЦФО) представляют поводки, которые ожидаются здесь в ближайшие дни. Причина – уже ранее упомянутые аномальные ливни, которые заливали регионы округа с конца мая почти в ежесуточном режиме.

Например, только в Москве за последние 7 дней выпало 146 мм осадков, что равняется трём майским или двум июньским нормам. В Калужской же области всё те же 146 мм были зафиксированы одной из метеостанций всего за сутки.

Как предупреждают синоптики, в такой ситуации потопы в ближайшие дни, увы, неизбежны. При этом метеорологи объяснили, что сейчас погоду на Русской равнине определяет мощный циклон, который буквально завис над европейской частью России. На север его долгое время не пускал мощный антициклон, тот самый который вызвал ранее аномальную жару в Мурманской области.

Погода в Мурманске

Но сейчас очаг высокого атмосферного давления уже отступает и в ближайшие дни ненастный вихрь распространит свое влияние в том числе и на Кольский полуостров. В частности, в Мурманской области осадки будут продолжаться до начала следующей недели. Наиболее сильные дожди ожидаются в субботу. Даже в Мурманске, который находится на самом севере региона, выпадение небесной влаги, будет сопровождаться усилением ветра и грозой, а для заполярья это довольно редкое явление.

При этом температура воздуха здесь будет относительно комфортной. В субботу, 6 июня – плюс 17-19, в воскресенье, 7 июня – плюс 15-17, в понедельник, 8 июня – плюс 15-16. Начиная со вторника в Мурманске резко похолодает. Согласно прогнозу синоптиков, воздух даже днём здесь будет остывать до плюс 10-12. А после полуночи и вовсе возможны заморозки.

Каких-то аномальных ливней до конца следующей недели не ожидается, но и этого будет вполне достаточно, чтобы спровоцировать дополнительный подъём на реках.