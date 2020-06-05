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Прохоров оценил призывы к национализации «Норникеля»

Москва, 05.06.2020

Российский олигарх, бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров оценил призывы национализировать компанию, назвав это серьезной угрозой для всего частного сектора российской экономики. При этом он предостерёг от поспешных выводов и необоснованных действий и выразил уверенность, что руководство «Норникеля» сможет быстро справиться с ситуацией на ТЭЦ-З, передаёт РИА Новости.

«На фоне непростой экономической ситуации в стране, которая повлияла на общий психологический фон, нерв эмоций очень оголён, – подчеркнул Прохоров. – Поэтому экологическая авария в Норильске вполне объяснимо вызвала целую бурю общественного возмущения и критики».

Однако, как считает олигарх, это не должно приводить к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий. По словам Прохорова, генеральный директор и один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин – настоящий профессионал, опытный и грамотный руководитель, а компания под его руководством показывает стабильно высокие производственные результаты.

«Знаю Владимира много лет, в том числе и как очень эффективного антикризисного менеджера. Даже не сомневаюсь, что он найдёт правильные решения, чтобы быстро решить эту сложную ситуацию ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем», – отметил олигарх.

Кроме того, он считает, что те процессы, которые наблюдаются сейчас вокруг «Норникеля», а это, прежде всего, огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия. По его мнение, недопустимо «втаптывать репутацию бизнесмена в грязь» и публично призывать использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании.

«Это серьезная угроза для всех, кто управляет и развивает частные предприятия в России от маленьких ресторанов до промышленных гигантов. Это угроза всей экономике страны, которая благодаря частному бизнесу и предпринимательской инициативе сделала за последние 20 лет мощный скачок», – резюмировал Прохоров.

Напомним, 29 мая из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива, которое проникло в почву и попали в реку Амбарная, а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Общая площадь разлива составила 180 тыс. квадратных метров, на территории Красноярского края введён режим ЧС федерального уровня, а на устранение последствий этой катастрофы потребуется минимум 2 недели.

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