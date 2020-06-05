Прохоров оценил призывы к национализации «Норникеля»

Российский олигарх, бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров оценил призывы национализировать компанию, назвав это серьезной угрозой для всего частного сектора российской экономики. При этом он предостерёг от поспешных выводов и необоснованных действий и выразил уверенность, что руководство «Норникеля» сможет быстро справиться с ситуацией на ТЭЦ-З, передаёт РИА Новости.

«На фоне непростой экономической ситуации в стране, которая повлияла на общий психологический фон, нерв эмоций очень оголён, – подчеркнул Прохоров. – Поэтому экологическая авария в Норильске вполне объяснимо вызвала целую бурю общественного возмущения и критики».

Однако, как считает олигарх, это не должно приводить к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий. По словам Прохорова, генеральный директор и один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин – настоящий профессионал, опытный и грамотный руководитель, а компания под его руководством показывает стабильно высокие производственные результаты.

«Знаю Владимира много лет, в том числе и как очень эффективного антикризисного менеджера. Даже не сомневаюсь, что он найдёт правильные решения, чтобы быстро решить эту сложную ситуацию ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем», – отметил олигарх.

Кроме того, он считает, что те процессы, которые наблюдаются сейчас вокруг «Норникеля», а это, прежде всего, огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия. По его мнение, недопустимо «втаптывать репутацию бизнесмена в грязь» и публично призывать использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании.

«Это серьезная угроза для всех, кто управляет и развивает частные предприятия в России от маленьких ресторанов до промышленных гигантов. Это угроза всей экономике страны, которая благодаря частному бизнесу и предпринимательской инициативе сделала за последние 20 лет мощный скачок», – резюмировал Прохоров.

Напомним, 29 мая из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива, которое проникло в почву и попали в реку Амбарная, а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Общая площадь разлива составила 180 тыс. квадратных метров, на территории Красноярского края введён режим ЧС федерального уровня, а на устранение последствий этой катастрофы потребуется минимум 2 недели.