Положение дел на Ближнем Востоке может кардинально измениться

На днях в Израиле началась практическая подготовка к историческому шагу, который намечен на июль: к присоединению, аннексии или, как предпочитают говорить израильские официальные лица, к распространению суверенитета на часть территории, ныне находящейся под контролем Палестинской национальной администрации (ПНА). Этот шаг, кардинально меняющий положение дел на Ближнем Востоке, будет сделан, если не вмешается «старший брат» - США.

В совещании, созванном начальником израильского генштаба Авивом Кохани приняли участие представители силовых ведомств, в том числе, службы безопасности Шин-Бет Надав Аргаман. Она отвечает за контроль над палестинцами, и на нее в итоге ложится основной груз ответственности за то, чтобы в июле не грянуло новое палестинское восстание — интифада. Его вероятность аналитики оценивают, как не самую высокую, но ничего нельзя исключить.

По итогам совещания каких-либо заявлений для прессы не было сделано. Поэтому без ответа остались вопросы, которые силовики могли бы прояснить. Как в Израиле собираются распространять свой суверенитет на палестинские территории, а главное, на что конкретно он будет распространен? Что будет выведено из подчинения Палестинской национальной администрации? Территории, занятые еврейскими поселениями, которые ей и так не подчиняются? Или может чиновников ПНА попросят еще и оттуда, где живут одни палестинцы? А может, на практике все вообще ограничится словесными заявлениями, которые произведут впечатление только на внутриизраильскую аудиторию? Например, о том, что Иерусалим — еврейский, а Палестинская национальная администрация — орган местного самоуправления в составе Израиля, и ничего более. Неясность со всеми этими вопросами, возможно, объясняется тем, что и для самого главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, инициатора первого, с 1967 года масштабного расширения страны, все еще пока не очень понятно.

Идея расширить Израиль за счет палестинских территорий была сформулирована премьер-министром в разгар сложных переговоров о создании правящей коалиции. Почти год страна находилась в состоянии политического кризиса. Трижды за неполный год проводились досрочные парламентские выборы, но патовая ситуация не менялась. Левоцентристы во главе с блоком «Кахоль-Лаван» и правые, ведомые партией Нетаньяху «Ликуд», набирали примерно равное количество голосов. Никто уступать не хотел, поэтому переговоры о создании коалиции превращались в долгий утомительный торг, в первую очередь, за должности. Его для избирателей надо было чем-то оправдывать, придумывая «страшилки», мешающие поступиться принципами. Нетаньяху пугал перспективой вхождения в правительство арабских партий. Дескать, левые только того и ждут, чтоб он ушел с поста премьера. Частью имиджа защитника правительства от «Арабского списка» стала и идея собирания земель еврейских, старая, как сам этот народ и всплывающая всякий раз, когда тот или иной израильский политик пытается давить на патриотические чувства.

С девяностых годов Палестина живет в состоянии правовой неопределенности. С точки зрения Израиля палестинцы, после соглашений в Осло 1993 года, получили широкую степень автономии. Никакого, мол, отдельного арабского государства нет, есть округ Иудея и Самария, находящийся на особом положении. Сами палестинцы (и ряд стран, в числе которых Россия) полагают, что ПНА — это правительство независимого государства. Если посмотреть, как дело обстоит на практике, ситуация еще более запутывается. В секторе Газа, находящимся под контролем ХАМАС, и на Западном берегу реки Иордан, существуют два разных палестинских правительства. Причем, ПНА очень зависима от Израиля — и финансово, и организационно. Даже проехать свободно по территории Западного берега реки Иордан палестинские чиновники не могут из-за израильских блокпостов.

А есть, опять же, еврейские поселения, которые вроде не Израиль, и не ПНА. Их сохранение, а то и увеличение — идея-фикс для союзников Нетаньяху, израильских религиозных партий, чье влияние растет из года в год, вместе с увеличением доли ортодоксальных иудеев в населении страны. Консервативные поселенцы — и постоянный раздражитель для радикально настроенных палестинцев, и живой укор израильским политикам. Поселения самим фактом того, что они есть, напоминают, что палестинскую проблему придется когда-нибудь как-то решать. А такого рода напоминания в израильском обществе не очень любят. Ведь как решить палестинскую проблему абсолютно не ясно. Все возможные способы, как кажется, уже применялись и не сработали. Размежеваться с палестинцами, как предлагали левые, не получилось. Оставить все как есть, обороняться и где возможно договариваться, как предлагают правые, пробуют, но это тоже не вдохновляет.

На этом фоне предложение Нетаньяху перейти от патриотического прожектерства к делу и присоединить юридически к Израилю еврейские поселения, а заодно еще что-нибудь хоть и выглядит слишком радикальным, подкупает своей определенностью. Оно сулит какой-то осязаемый конечный результат, вместо бесконечного, безрезультатного и порядком надоевшего «мирного процесса».

Неудивительно, что согласно ежемесячным опросам Израильского института демократии, план Нетаньяху стабильно поддерживает половина израильтян. Причем, среди них хоть и доминируют правые, имеется немалый процент левых (и даже арабов), что для сильно идеологически поляризованной страны весьма необычно. Есть, однако, существенный нюанс: израильтяне, если судить по тем же соцопросам, как оказывается, выступают за то, чтобы менять границы страны лишь с оглядкой на США. Присоединять Иудею и Самарию, даже если в Америке будут против, согласны только сторонники религиозных партий и, отчасти, симпатизирующие «Ликуд». А позиция Вашингтона, меж тем, остается неопределенной.

До недавнего времени были веские основания считать, что в Белом доме Нетаньяху в конечно счете поддержат. Дональд Трамп давно позиционирует себя как защитника Израиля и ревизиониста ближневосточного курса Барака Обамы, который хотел наладить отношения с Ираном и с палестинцами. В прошлом году президент США перенес американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признал израильскими Голанские высоты. С самим Нетаньяху у Трампа вполне доверительные отношения, что во внешней политике не так уж маловажно. Наконец, в Белом доме разработали «сделку века» - настолько произраильский план ближневосточного урегулирования, что у ПНА, меньше всего стремившегося ссориться с США, не оставалось ни единого шанса его не отвергнуть.

Однако идею о расширении территории Израиля в Белом доме хоть и не осудили, прямо не одобрили. А в минувший понедельник Нетаньяху прервал заседание фракции «Ликуд» для экстренной телеконференции. Его собеседником был Джаред Кушнер, зять и советник Трампа, к которому президент США в вопросах, касающихся Ближнего Востока, очень прислушивается. По данным израильских СМИ на телеконференции Нетаньяху попросили повременить с решением по палестинским территориям. Это вполне логично. У Трампа сейчас хватает своих проблем. Разбираться еще с израильско-палестинскими отношениями ему не хочется, тем паче, что никаких пиар-побед, способных произвести впечатление на американских избирателей, тут не просматривается, зато видны сплошные пиар-неудачи.

Видимо, на это рассчитывает руководство ПНА. Недаром палестинский лидер Махмуд Аббас в связи с планами Нетаньяху делает грозные, но бессодержательные заявления. Будто боится излишне резкими шагами спугнуть американский окрик Израилю.

Пока, впрочем, в Белом доме от судьбоносных заявлений по палестинской проблеме воздерживаются. Что само по себе о многом говорит. Значит уговоры Нетаньяху продолжаются. На них у Трампа остался месяц. Целый месяц. Всего лишь месяц.