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Самолеты США провели разведку у западных и южных границ России

Москва, 05.06.2020

Четыре военных самолета ВВС США провели 5 июня многочасовые разведывательные полеты у южных и западных границ России на Балтике и Черном море, сообщают мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Стратегический разведывательный самолет RC-135W, который вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, провел разведку у границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Полет длился около трех часов, сообщают ресурсы.

Параллельно вдоль севера и северо-востока Калининградской области в литовском воздушном пространстве курсировали Beechcraft RC-12X Guardrail  - тактические самолеты американской радиоэлектронной разведки с позывными YANK01 и YANK02. Их полеты длились около 4 часов. Самолеты обладают возможностью перехвата электронных сигналов и определения их местоположения. У южной границы России на Черном море был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который кружил на расстоянии 75 километров от юго-западного побережья Крыма в течение более полутора часов.

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