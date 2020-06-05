Скончался актер Михаил Кокшенов

5 июня не стало народного артиста РФ, советского и российского актера, кинорежиссера и сценариста Михаила Кокшенова, передает ТАСС. Он скончался на 84-м году жизни, о чем на своей странице фейсбук сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» - написала она на своей странице.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. По первому диплому он инженер, в1957 году окончил Московский индустриальный техникум. После завершения учебы работал инженером управления «Главнефтерудпром». Позже решил изменить свою жизнь и поступил в Театральное училище имени Щукина, которое закончил в 1963 году. Сразу был замечен режиссерами и начал сниматься в кино параллельно играл в театре.

Михаил Кокшенов снялся в более чем ста кинолентах, среди которых такие любимые зрителем фильмы, как «Не может быть!», «Женя, Женечка и Катюша», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Спортлото-82», «Гараж», «Самая обаятельная и привлекательная» и многие другие.