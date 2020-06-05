Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

Столичный градоначальник Сергей Собянин допустил принятие радикального решения по снятию ограничений в Москве. По словам мэра, положительная динамика по ситуации с коронавирусом в городе сохраняется. Поэтом, как отметил он, уже на следующей неделе можно принять радикальные решения по продвижению вперёд, передаёт РИА Новости.

«Период, когда можно о чём-то говорить, как меняется ситуация, - примерно 7 дней. В этот понедельник мы ввели новые правила, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», – пояснил Собянин.

Мэр Москвы также подчеркнул, что положительная динамика сохраняется.

«Мы видим, что стало меньше больных пневмонией, вновь выявленных инфицированных коронавирусом, меньше смертей стало. На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперёд», – резюмировал Собянин.

Статистика на 5 июня по коронавирусу в России и мире

В России за истекшие сутки выявлено 8 726 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 449 834 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 1 885 новых заболевших. Таким образом, число выявленных за сутки случаев коронавируса в столице третий день составляет менее 2 тыс.

На втором месте – Подмосковье (762 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+378). Далее следуют Нижегородская область (+330) и Свердловская область (+251).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 528 (+144 за сутки), выздоровело – 212 680 (+8 057).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в мире по данным 08:00 мск 5 июня насчитывается уже 6 683 324 заразивших новым коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, за сутки заболело 129 879 человек. Накануне этот показатель был равен 120 945. За всё время пандемии COVID-19 скончались 382 826 (+5 547) пациентов.

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.