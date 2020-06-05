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Социологи прогнозируют массовые протесты в России

Москва, 05.06.2020
  • Социологи прогнозируют массовые протесты в России

ТАСС

В российском обществе в последнее время происходят серьезные идеологические изменения, которые в скором времени могут перерасти к массовым протестам, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на доклад независимой  компании «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году». Глава компании Сергей Белановский ранее предсказал протесты в России в 2011—2012 годах.

В исследовании говорится, что 50% граждан России уверены, что сегодняшняя ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам, пишет газета. При этом негативное отношение россиян усиливается ко всем представителям властных структур, включая правительство и главу государства.

По мнению эксперта, ситуацию усугубила эпидемия коронавируса и действия властей в данной ситуации. За этот период имидж власти ухудшился в массовом порядке, хотя вины чиновников в появлении коронавируса в России нет, пишет газета. Авторы исследования отмечают, что поддержку власть теряет даже в кругах, которые ранее ее поддерживали. Населением завладели тревога, гнев и раздражение, сообщается в докладе.

«Тренд негативного отношения к федеральной власти, начавший формироваться еще в 2011 г. и вновь возникший после «крымского перерыва» в 2018 г., в 2020 г. был резко усилен пандемией коронавирусной инфекции»,- говорится в исследовании. В документе отмечается, что на население не действует даже государственная пропаганда, которая скорее «вызывает все большее неприятие, а основным объектом негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин», главной претензией к которому со стороны россиян стали неоправданные надежды, возлагавшиеся на главу государства в плане построения жизнеспособной государственной системы. При этом не все эксперты, которых опросили «Ведомости» согласны с выводами доклада. Например, глава «Левада-центра» Денис Волковсчитает, что возможность возникновения народных протестов сегодня не выше, чем полгода назад.

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