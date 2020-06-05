В России более 8 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выросло на 8 726, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Отмечается, что в 37,1% случаев, пациенты не имели клинических проявлений болезни. Таким образом в общей сложности в стране за весь период выявлено 449 834 зараженных. Число умерших за последние 24 часа составило 144 человека, общее число безвозвратных потерь достигло 5 528. Поправились и выписаны из российских больниц за последние сутки 8 057 человек, за весь период выздоровело 212 680 пациентов. Общее число активных больных в РФ равно 231 626, с учетом выздоровевших и умерших.

Наибольшее число новых диагнозов поставлено в Москве - 1855. При этом коэффициент распространения в столице меньше, чем по всей стране 0,83. В России коэффициент равняется 0,98. Далее следует Московская область (+762) и Санкт-Петербург (+378).

К утру 5 июня число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 6,63 миллиона человек в 188 странах, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По данным Университета, в мире за все время пандемии коронавируса заразилось 6 635 004 человека, за сутки заболевших стало больше на 123,3 тысячи. За весь период пандемии число безвозвратных потерь в мире составило 391 179 человек, 2,87 миллиона человек выздоровели.

На первом месте антирейтинга наиболее пострадавших от коронавируса SARS-CoV-2 стран остаются США, где к утру 5 июня насчитывается 1,87 миллиона зараженных. Второе место занимает стремительно растущая Бразилия, где инфицировано коронавирусом 614,9 тысячи человек, Россия, которая вплотную приблизилась к 450 тыс. заболевших, осталась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке оказались Великобритания (283 тысячи) и Испания (240,6 тысячи).