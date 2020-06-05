Те, кого мы любим. Слишком любим

Два британских сериала полярны по образности и жанровой принадлежности, однако поднимают одну большую тему. А именно – исследуют сложную палитру отношений и взаимодействия с теми, кого мы любим, будь то объект страсти, лучший враг/друг или даже наши собственные дети.

Привязанность на грани одержимости, как известно, застит глаза и вышибает пробки в сознании. Парадоксально, но факт: близкие люди провоцируют нас на проявления не только самых светлых, но и самых темных сторон. Гнев, ревность, насилие (в том числе, селфхарм) – широко практикуемые способы выражения своих чувств, а чаще — бессилия перед ними.

Третий сезон культового триллера «Убивая Еву» и новый комедийный сериал «Родители года» рассматривают связь с близкими как болезненный и многотрудный путь, который может привести к самому себе.

Убивая Еву

(сериал, 3-й сезон, США-Великобритания-Италия)

Напомним, этот одновременно насмешливый и серьезный шпионский триллер производства BBC с первого же сезона вызвал восторг у широкой сериальной публики и привередливых критиков. Неспроста в 2019 году сериал получил три награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана». А по версии портала КиноПоиск сериал «Убивая Еву» вошел в рейтинг лучших сериалов 2018 года.

Шоу основано на серии книг Люка Дженнингса под единым названием «Вилланель». Под псевдонимом Вилланель кроется изобретательная наемная убийца русского происхождения Оксана (в исполнении британки Джоди Комер) — девушка эпатажная, магнетически харизматичная, но крайне неуравновешенная и инфантильная.

Ее визави Ева Поластри (канадская актриса Сандра Миджу О, известная по роли доктора Кристины Янг в «Анатомии страсти») уже взрослая замужняя женщина, интуитивная и чудаковатая. Она, не особенно похожий на своих коллег агент британских разведок МИ-5 и МИ-6, с переменным успехом пытается поймать легендарную преступницу, да так, что со временем становится одержима этим делом. Вилланель же в лице Евы обретает достойного соперника в своей нескончаемой игре в кошки-мышки со смертью.

Между героинями возникает взрывоопасная химия притяжения: на арене две экзотические индивидуальности противоположных знаков. Почти шекспировская праведная одержимость Евы и обаятельная психопатия Вилланель помещены в абсурдистскую шпионскую вселенную, веселую и кровавую одновременно. Добавьте хитроумный молниеносный сюжет и шикарную географию локаций — Рим, Москва, Лондон, Барселона etc. — и получите женскую бондиану.

Параллель между Люком Дженнингсом и Яном Флемингом, безусловно, напрашивается. Однако, если вспомнить, что Дженнингс до писательской карьеры был танцовщиком, а затем танцевальным критиком, то становится понятно, откуда растут вальсирующая воздушность и тонкий психологизм его триллера. Во уж не из историй про агента 007.

В конце первого сезона Ева пронзает ножом свою соперницу. Финал второго выспренне подражает античной трагедии — Вилланель на фоне римских развалин стреляет в грудь Еве. Обе, как вы понимаете, выживают, чтобы встретиться в третьем сезоне, который вышел в апреле 2020 (в России доступен на Амедиатеке). «Убивая Еву» отнюдь не про физическое уничтожение оппонента. Это — образ психоаналитического противостояния во взаимном тяготении героинь, образ обнаружения и удушения демонов, явно захвативших Вилланель и латентно живущих в Еве.

Однако третий сезон хитового шоу, увы, заметно проигрывает предыдущим. Что же в нем не так? Начнем с ведущего звена — шоураннера. Сценаристкой самого удачного (первого) сезона выступила Фиби Уоллер-Бридж, создательница легендарного сериала «Дрянь». Собственно, она и задала ироничную интонацию всей истории. И несмотря на уклон в феминистический дискурс, излюбленный стиль Уоллер-Бридж — виртуозная легкость, работа намеками, без подчеркиваний — выстрелил убийственной свежестью и попал в цель.

Вторым сезоном заведовала Эмиральд Феннел и тоже блестяще справилась с задачей. Автором третьего сезона стала ничем особенно не проявившая себя Сюзанна Хиткот. Собственно, здесь и кроется основная причина слабости шоу в этом году.

Кажется, что Хиткот не знает, что делать с героями, поэтому дергает их за ниточки, превращает в марионеток. Начинается сезон свадьбой Вилланель с глуповатой испанской богачкой — сцена так и не получает никакого сюжетного продолжения. Из Евы делают потихоньку спивающегося раненого зверя, тщетно пытающегося вернуть себе мужа. Буквально на пустом месте авторы зачем-то убивают любимца публики, одного из милейших персонажей. Явно, чтобы придать драйва истории и объединить антагонистов, но вызывают лишь разочарование.

Вилланель (она же Оксана) начинает склоняться к человечности и даже мечтать о семье. Однако попытка окунуться в мир детских травм, закопанных в русском прошлом, смотрится как дурной сон. Оксана за долгие годы жизни в шикарных домах Европы по собственной воле решает поехать в «немытую Россию», чтобы навестить родных (с чего бы это?).

Встреча с диковатыми родичами, считавшими Оксану умершей, выглядит плоским шапито. Русские кидаются навозом на дальность, а при этом все, как один, говорят по-английски. Брат, деревенский мальчишка, мечтает о живом концерте Элтона Джона и всей семьей они поют его песни. Мать то бросается со слезами на шею «воскресшей» дочери, то гонит ее взашей (за что и поплатилась).

Главная тема сложной психологической шарады любви-ненависти Евы и Вилланель провисает из-за общей натянутости и нелогичности сюжета. Авторы по-прежнему сталкивают героинь, но искры от этого столкновения не выбивается. Проблема Евы не сдвинулась с места, она по-прежнему не нашла причины своей одержимости — не то зависть, не то азарт убийцы, не то просто сильное чувство, в котором Ева не может себе признаться.

Лишь в финале возникает доверие между шпионкой и наемной убийцей: они наконец осознают необходимость друг в друге. Но это понимание оборачивается подростковым расставанием. Ну, хоть не убивают друг друга — уже хорошо.

Одним словом, третий сезон «Убивая Еву» хоть и нашпигован событиями и динамики не растерял, но смотрится скорее в силу инерции. Если раньше абсурд и кровожадность миксовались с восхитительным континентальным шармом и британским юмором, то нынче от былой легкости и глубины шпионской психодрамы остались рожки да ножки.

И все же, не будем слишком категоричны и спишем грехи создателям, ведь они, наверняка, и сами в курсе этих промахов, под стать одному из героев, который кидает отчаявшейся Еве знаковую фразу: «Никогда не думай, что ты единственная из присутствующих, кто себя презирает. Выбор — вот что главное в жизни». И то сказать, как же важно выбрать правильного сценариста.

Родители года

(сериал, Великобритания, 2020)

«Родители года» kinopoisk.ru



Идея этого телевизионного шоу актеру Мартину Фриману («Шерлок», «Фарго», все «Хоббиты») приснилась. Сон в руку: он сам вместе с группой авторов принялся писать сценарий сериала, в котором должен был выступить в совершенно новом амплуа.

Зрители привыкли видеть Фримана как своего в доску парня, добродушного и надежного недотепу. В шоу «Родители года» (доступном в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD) актер предстает вспыльчивым главой семейства, который вроде бы и любит своих детей, но к месту и не к месту дает волю гневу.

Пол (Мартин Фриман) и Элли (Дэйзи Хаггард) состоят в гражданском браке. Нет сомнений, что они вполне благополучная семья, однако по ходу сериала зритель убеждается, что их счастье по большей части имеет прописку в прошлом, поскольку сейчас у них двое детей — семилетний и трехлетняя — и вся жизнь подчинена им.

Пол изо всех сил старается быть хорошим отцом. Во всем помогает Элли, давно забыл, что такое сон и радость от работы. Это он больше всего хотел детей, но, когда безжалостная реальность пришла в дом в виде двух орущих и постоянно чего-то просящих неугомонных чертят, оказалось, что справиться с этим бременем адски сложно. Собственно, вокруг этой фабулы и вертятся курьезные моменты и драматические ситуации.

Элли тоже тяжело, но она психует по-своему и в сложных ситуациях спасается бокалом вина. А вот Полу алкоголь не помогает, он постоянно срывается на крик и ловит себя на мысли, что порой готов удушить бесящихся детей «вот этим одеялом с тиграми». Потом же, мучаясь угрызениями совести, ужасается тому, какие демоны в нем просыпаются.

В оригинале сериал носит название Breeders, что переводится как «заводчики». Да-да, в том же смысле, что заводчики собак, и это, разумеется, намного точнее выражает суть фильма. Ведь многие заводят детей, любуясь красивыми идиллическими картинками из интернета и представляя себя идеальными хозяевами идеальных питомцев. Но каждый родитель знает, что дети – это не только радость общения, но и совсем иное (на восемьдесят, если не больше процентов): памперсы, хроническая усталость, сломанные планы на вечер и новую работу. Это постоянное принятие решений. Это несвобода и подчиненность. Как, впрочем, это и примирение со своей неоднозначной сущностью, которая прорывается наружу вслед за родившемся младенцем.