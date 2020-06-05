Тик Ток, забавный и небезобидный

Формат для поколения Z

TikTok создала китайская IT-компания «ByteDance». Ей также принадлежат известный новостной портал Tutiao и ряд других разработок (Xigua Video, TopVideo, BuzzVideo).

В 2016 году «ByteDance» выпустили приложение «Доуинь» на китайский рынок. Успех новой разработки не заставил себя ждать, и уже через год компания вышла на просторы мирового интернета, создав тот самый TikTok.

Сейчас оба приложения существуют независимо друг от друга, как национальная и международная альтернативы одной разработки. В мае этого года соцсеть приобрела новый статус, когда Кевин Майер ушел с должности главы стримингового сервиса «Дисней Плюс», чтобы стать исполнительным директором сети.

На сайте TikTok дается описание: «место для коротких видео, снятых на телефон». Оно вполне охватывает основную суть соцсети, упуская при этом все самое интересное.

С момента ее возникновения в 2017 году она обошла Instagram и Facebook по количеству скачиваний, преодолев порог в два миллиарда. Но несмотря на внушительные цифры, многие даже не слышали о существовании приложения. Согласно статистике Oberlo, у TikTok достаточно узкая аудитория: от 16 до 24 лет.

Популярность именно среди молодежи объясняется клиповым форматом и быстро сменяющимся контентом. Максимальная длительность ролика на TikTok составляет всего минуту, а большинство видео укладываются даже в рамки 15 секунд. Современному поколению Z «проглатывать» такой формат гораздо проще, так как продолжительность концентрации внимания у них в разы меньше.

Что касается самого контента на платформе: он своеобразен и вряд ли сразу будет понятен человеку «со стороны». Там можно найти видео с любой тематикой, от милых животных до уроков пения, но превалирует все же видео заурядного содержания: тривиальные танцы, челленджи и пародии. К отдельной категории можно отнести ролики, где «тиктокеры» выставляют свои внешние достоинства или материальное благополучие. Вполне ожидаемо, что такой контент отрицательно влияет на самооценку молодых людей, и, к сожалению, на этом проблемы TikTok только начинаются.

Местная специфика

Слова «зависимость» и «социальные сети» уже стали синонимами в современном мире, но успех TikTok в вопросах привыкания просто феноменальный. В отличие от других схожих сайтов, посты в TikTok не ограничиваются подписками пользователей и поэтому никогда не заканчиваются. Лента, по сути, бесконечна. Для создания такой затягивающей «черной дыры» в «ByteDance» прибегнули к помощи искусственного интеллекта.

Основываясь на том, какие ролики пользователь досматривает до конца и каким ставит лайк, современная технология создает персонализированную ленту. Это делает перерыв почти невозможным. Поэтому в феврале этого года разработчики добавили функцию ограничения экранного времени с выбором от 40 до 120 минут. Перед тем, как продолжить просмотр видео теперь нужно ввести пароль, придуманный самим пользователем. Это позволяет сделать паузу и задуматься стоит ли листать бесконечную ленту дальше.

Нужно помнить, что TikTok все же китайская разработка, из-за чего некоторые вопросы цензуры вызывают ярые споры на Западе. «ByteDance» неутомимо блокируют любые видео, осуждающие коммунистическую партию Китая и говорящие о нарушении в стране прав и свобод человека. Особое негодование публики такой подход вызвал в 2019 году, когда вся информация о протестах в Гонконге удалялась модераторами сети.

TikTok также запрещает упоминание известных политических деятелей для предотвращения конфликтных ситуаций на платформе. В свою очередь, действительно неблагоприятные видео TikTok не всегда успевал вовремя блокировать. Так, приложение послужило площадкой для распространения информации о террористических организациях, а в свете последних событий, недостоверных материалов о COVID-19.

По словам автора «Buzzfeed», проблема была ликвидирована, а с приходом нового исполнительного директора, может быть, уйдут и все остальные недоразумения, связанные с цензурой. Дело в том, что предыдущий руководитель социальной сети, Чжан Имин, опубликовал письмо в начале 2018 года, в котором сообщил о желании сотрудничать с китайским правительством в продвижении их идеологии. Может возникает вопрос: чью идеологию будет теперь продвигать Кевин Майер? Не удивительно, что прогнозы «Buzzfeed» оптимистичны, как никогда.

Социальная сеть или информационное оружие

Если на все остальное у общества получалось закрыть глаза, скрепя сердце, то на самую большую проблему TikTok глаза публика открыла очень широко. Все боятся за свои персональные данные, безопасностью которых социальная сеть охотно пренебрегает. На сайте указано, что там хранится такая информация пользователей, как операторы мобильной связи, уникальные идентификаторы мобильных устройств, закономерности в нажатии клавиш, местоположение и т.д.

По сути, информация была отдана добровольно и, возможно, если бы разработчики оставили ее при себе, не было бы судебных разбирательств и расследований международного уровня. Здесь все вновь возвращается к китайскому правительству, имеющее доступ к незащищенной информации пользователей. Пока неизвестно, какие еще государства или рекламные компании могут ее получать.

Такое разбрасывание данных вызывает особое опасения у родителей несовершеннолетних детей. В связи с этим, в мае этого года нидерландская компания the Dutch Data Protection Authority объявила о начале расследования приватности информации детей в TikTok. Это далеко не единственная компания, которая решила копнуть глубже.

О том, что сайт «сливает» всю информацию Китаю, узнал еще в январе прошлого года американский институт международной экономики им. Петерсона. После такого открытия TikTok был сочтен серьезной угрозой национальной безопасности. Согласно «the New York Times», c декабря 2019 года в Америке, а позже в ряде других стран, военнослужащим и членам правительства было запрещено пользоваться приложением. На многих устройствах, выпущенных напрямую государством, TikTok и вовсе недоступен для скачивания.

Что это за формат и почему он так популярен, возможно, стало теперь понятней. Появилась неясность в другом: как относиться технологиям, способным подвергать опасности целые страны ради забавных минутных роликов?