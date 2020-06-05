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Трамп допустил пересмотр торговой сделки с Китаем

Москва, 05.06.2020

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил пересмотр торговой сделки с КНР.

По его словам, после распространения коронавируса COVID-19, который зародился в Китае, он смотрит иначе на сделку между Вашингтоном и Пекином, передаёт РИА Новости.

«Чернила ещё не высохли на этом соглашении, когда проникла к нам эпидемия. Что происходит? Эпидемия просачивается из КНР. Что это вообще такое? Так что, наверное, я смотрю на эту сделку несколько иначе, чем 3 месяца назад», – заявил президент США в ходе сегодняшней встречи с представителями СМИ.

При этом американский лидер подчеркнул, что сделка с Пекином очень хорошая, так как Китай много покупает у США.

«Скажу честно, что я бы очень хотел ладить с Китаем. Вот только пока не знаю, получится ли это. В любом случае, мы позже вам дадим знать, что решили», – резюмировал Трамп.

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