Цены на нефть резко выросли

Цены на нефть демонстрируют максимум с начала марта



Это происходит на фоне готовности ОПЕК+ провести переговоры об изменении параметров сделки, пишет Прайм, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 8:30 по московскому времени сорт Brent торговался по $40,17 за баррель, а сорт WTI по $37,44. Котировки уже достигали моментом данных значений 3 июня, однако, долго на этом уровне не задержались и резко снизились.



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Эксперты нефтяного рынка ожидают, что в ходе переговоров ОПЕК+ будет достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, начиная с 1 июля. При учете, что условия, утвержденные в апреле, предусматривают снижение ограничений на 7,7 миллиона, это хороший стимул для рынка.

Россия и Саудовская Аравия уже согласовали свои позиции, остается решить проблему с неисполнением квот рядом стран, например, Нигерией и Ираком, сообщает источник близкий к переговорам, которые пройдут 9-10 июня.



А вчера, 4 июня, несколько источников сообщили, что переговоры могут пройти уже в субботу, 6 июня, поскольку удалось достигнуть компромисса с нарушителями.

Ранее о возможной смене переизбытка предложений на нефтяном рынке на дефицит на 3-5 миллионов баррелей в сутки заявил глава Минэнерго России Александр Новак. Это поможет снять угрозу переполненных хранилищ и стабилизировать рынок нефти.