Учёные рассказали о влиянии гипертонии на течение коронавируса

Учёные, изучив данные почти 3 тыс. пациентов, поступивших в полевой госпиталь для больных коронавирусом в китайском Ухане с 5 февраля по 15 марта 2020 года, установили, что наличие у пациентов с COVID-19 гипертонии в 2 раза повышает риск смертности.

Так, отмечается, что 29,5% всех исследуемых страдали гипертонией. Смертность среди них составила 4%. А вот среди пациентов, у которых не была диагностирована гипертония, этот показатель составил всего 1,1%, передаёт РИА Новости.

Кроме того, учёные установили, что у пациентов, не принимавших лекарства для снижения повышенного артериального давления, риск летального исхода заметно увеличивался. В частности, из 140 пациентов, не принимавших такие препараты скончались 11 (7,9%), смертность среди принимавших препараты, составила 3,2%.

В этой связи, исследователи пришли к выводу, что заболевшим коронавирусом ни в коем случае нельзя прекращать или менять антигипертензивное лечение, если это не предписано врачом.

Также учёные отмечают, что ряд вопросов требуют дальнейшего изучения. В том числе, какие именно медикаменты надо принимать при гипертонии у пациентов с COVID-19 и могут ли такие лекарства снизить риск летального исхода.

Статистика на 5 июня по коронавирусу в России и в мире

В России за истекшие сутки выявлено 8 726 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 449 834 случаев коронавирусной инфекции.

Всего в мире по данным 08:00 мск 5 июня насчитывается уже 6 683 324 заразивших новым коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, за сутки заболело 129 879 человек. Накануне этот показатель был равен 120 945. За всё время пандемии COVID-19 скончались 382 826 (+5 547) пациентов.

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте